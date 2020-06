A ketrecharc legnagyobb ikonjával, a 28-0-s mérleggel büszkélkedő Khabib Nurmagomedov-val akart készíteni egy közös fotót egy fiatal Barcelona szurkoló.



Khabib kedvenc csapata a La Ligában a Real Madrid, így kötélnek állt a közös kép kapcsán, amíg a kissrác ki nem mondta, hogy "Hala Madrid".

A kép elkészült, így vélhetőleg elhangzott a híres madridi felkiáltás.



A ketrecharcos egyébként a Real Madrid mellett a Liverpool rajongója. Az alábbi interjúban a Liverpool legendás BL győzelmét idézi fel, amikor 3-0-ról egyenlítettek, majd büntetőkkel nyertek az olasz AC Milan ellen.

"The English Premier League is the best in the world."



"I like Liverpool, I remember the final vs Milan in 2005!"



