Az orosz harmadosztályú FK Legion Dinamo labdarúgójaként folytatja sportolói pályafutását Khabib Nurmagomedov ketrecharcos, a kevert harcművészetek (MMA) legismertebb szervezete, a UFC korábbi világbajnoka.

Az orosz harcos mind a 29 mérkőzését megnyerte, de októberben, az amerikai Justin Gaethje legyőzése után bejelentette visszavonulását. Nurmagomedov januárban közölte, hogy futballistaként szeretné folytatni, és várja az ajánlatokat, a mahacskalai Legion Dinamo pedig pénteken jelentette be a leigazolását.

