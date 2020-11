Khabib Nurmagomedov edzője azt állította, hogy harcosa "meg akarta büntetni" Conor McGregort.

A veretlen bajnok így 29-0-s mérleggel hagyja ott a ketrecharc világát. Nurmagomedov utoljára 2019 szeptemberében állt az oktakonban. Akkor Dustin Poiriert verte három menetben. Az orosz harcos karrierje során legyőzte az ír szupersztárt Conor McGregort is.