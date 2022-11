Sokan ismerik már Khabib Nurmagomedov ígéretét az édesanyjának, miszerint soha többé nem fog már harcolni. De azt talán nem tudják, hogy a visszavonulási ígéret nagyobb hozzáállást és perspektívát tükröz.



Egy nemrég Torontóban tartott Class A Events beszélgetésen Nurmagomedov kifejtette, hogy az egyik alapvető értéke az édesanyja iránti tisztelet.

„Nagyon felkapott lett ez a téma, hogy megígértem édesanyámnak, hogy soha többet nem fogok harcolni. De volt egy csomó különböző dolog, amit az emberek nem tudnak erről. Nem csak erről az ígéretről van szó, tettem más ígéretet is anyámnak. Édesanyám számomra minden, lehetnek barátaid vagy gyerekeid, de soha többé nem lesz még egy anyád. Belőle csak egy van. Számomra ő a minden.”



Nurmagomedov számára a harc már régóta családi ügy. Édesapját, a néhai Abdulmanap Nurmagomedovot sokan minden idők egyik legnagyobb MMA elméjének tartják. Abdulmanap 2020-ban bekövetkezett haláláig edzette fiát. Nurmagomedov a szüleinek tulajdonítja sikereit.

„Millió és millió okból szeretem anyát. Tudom, hogy még Dagesztánban is sok embernek rossz a kapcsolata a szüleivel. Ezt nehezen tudom megérteni. Hogyan lehet az embereknek rossz a kapcsolatuk a szülőkkel? Igen, anya, számomra a minden. Még most is velem van, egy házban lakik velem. Úgy bánok vele, mint egy királynővel.”

Borítókép: Getty Images