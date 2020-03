Dana White mindent megtett annak érdekében, hogy ne kelljen törölniük UFC gáláikat a koronavírus világjárvány miatt, most viszont mégis erre kényszerültek ők is.

Az óriásvállalat hivatalosan is bejelentette, hogy a soron következő három gála elmarad, pontosabban elhalasztják határozatlan ideig. Londonban, Columbusban (3/28) és Portlandban (4/11) nem lesznek tehát meccsek, így Tyron Woodley sem meccselhet Colby Covingtonnal.

Természetesen sokakban felmerül az is, hogy nagyonközel van már a UFC 249 is, ahol Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson csapna össze április 18-án. Jelen állás szerint ez a gála sem lesz valószínűleg megtartva, hiszen a koronavírusnak jelenleg még mindig nincs ellenszere, a térhódítása pedig folyamatosan csak nő. Ettől függetlenül Dana nem tudja elképzelni, hogy eltörlik a nagy összecsapást.

"Lehetetlen, azt nem halaszthatjuk el. Több eseményt is eltoltunk már, de Nurmagomedov mérkőzése még mindig tervben van. Reméljük addigra letisztulnak a dolgok, de a harc meg lesz tartva, bármi is kelljen hozzá. Az is lehet, hogy nem az Egyesült Államokban, de a meccsre sor kerül."



A UFC azon utolsó szervezetekhez tartozik, akik az utolsó pillanatig próbáltak kitartani és megrendezni versenyeiket, de végül nekik is be kellett látni, hogy a muszáj nagy úr.

Forrás: espn.com

Borítókép: Zhe Ji/Getty Images