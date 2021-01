Conor McGregor egy év után visszatért a ketrecbe, azonban Dustin Poirier megállította őt, és a második menetben kiütötte.

A mérkőzés után mindenki kíváncsian várta, hogy vajon Khabib Nurmagomedovnak mi a véleménye a találkozó kimeneteléről. Nos, megszólalt.

„Ez van, amikor csapatot váltasz, megválsz az edzőpartnereidtől, akik bajnokká neveltek, és kisgyerekkel edzel, nélkülözve a realitást” – írta twitteren Nurmagomedov.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.