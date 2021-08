Khabib Nurmagomedov visszavonulása sokként ért minden UFC rajongót. Az egykori világbajnok úgy érzi, ez volt élete legnehezebb döntése.

„Életem legnehezebb döntése volt a visszavonulás. Egész életemben készültem és edzettem, fél éve aztán abbahagytam. Nehéz számomra, hogy ne versenyezzek, de ha egyszer elhatároztam magam, akkor ennyi” - ismerte el Khabib a Hotboxin Podcast Mike Tysonnak adott interjújában.

"Khabib Los Angeles-i otthonában tartja magát formában, de annak ellenére, hogy elég tehetségesnek érzi magát, hogy felvegye a versenyt az UFC legjobbjaival még most is, már nincs kedve visszasétálni a nyolcszögbe. Minden nap edzek, mint egész életemben, de nem versenyzek. Továbbra is úgy gondolom, hogy én vagyok a legjobb, bárkivel harcolhatnék, még most is. A pénz fontos, de soha nem azért harcoltam. Én akartam lenni a világ legjobbja, csak ez számított.”

Forrás: marca.com

Borítókép: Michael Benson/Twitter