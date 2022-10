A főmérkőzésen a korábbi könnyűsúlyú bajnok Charles Oliveira Islam Makhachev ellen lépett ketrecbe a megüresedett bajnoki címért, amit a dagesztáni harcos nagyon könnyedén megnyert. De rákérdeztünk a Sean O’Malley – Petr Yan és a Aljamain Sterling - T.J. Dillashaw mérkőzésre is és szóba jött Khabib Nurmagomedov neve is.

Sean O’Malley – Petr Yan. Az a fránya pontozás, amivel nem mindenki ért egyet.

„Szerintem Yan vitte a meccset, és a statisztikákból is az derült ki, hogy Yannak volt közel hat perc kontroll time-ja és hat take down-ja. Azt viszont kijelenthetem, hogy O’Malley teljesítménye számomra pozitív csalódás volt. Tényleg megérett arra, hogy top harcosokkal küzdjön, engem nagyon meglepett a birkózásával, nem esett kétségbe, de még így is úgy gondolom, hogy Petr jóval dominánsabb volt. Állóharcban voltak megrendítő találatai O’Malley-nek, de nem volt KO vagy TKO veszély, hogy ezekre ráhúzzuk a győzelmét.”

„Egyszerűen cirkusz kell a népnek, és ő egy jól eladható karakter. Menedzselés szempontjából jobban megérte a UFC-nek őt kihozni győztesnek, nyilván láttunk már ilyet, nem lepődtem meg, de igazságtalannak tartom.”

O’Malley szerint elkerülhetetlen, hogy bajnok legyen. Ő lesz az új Conor McGregor, ahogy Dana White szeretné?!

„Ahhoz, hogy bajnok legyen, jól kell őt menedzselni. De láttunk már ilyet McGregor esetében is, és ezzel nem őt leszólva, de nagyon egyoldalú bunyósnak tartom. Sosem volt meg a megfelelő birkózó alapja, ezt próbálták úgy kompenzálni, hogy olyan ellenfeleket kapott, akikkel szemben esélyesebb volt. Nyilván kellett ehhez a Jose Aldo elleni bravúrja, nem lehet elvenni az ír ketrecharcos érdemeit, de ez O’Malley esetében ez nem lesz ilyen egyszerű. Nyilván megpróbálják tovább zakatolni a hype vonatot, de sokat kell még fejlődnie, hogy odaérjen a nagyokhoz. Fejlődött, azonban itt nem szabad megállnia, mert ez a teljesítmény még nem elég ahhoz, hogy a bajnokok között emlegessük őt.”

Aljamain Sterling - T.J. Dillashaw lehetett volna jobb meccs…

„Mindenki jobb mérkőzést várt ettől. Nem lehetett tudni előre, hogy Dillashaw sérülten lép a ketrecbe, aki alapvetően egy szórakoztató, jó bunyós. Szívesen megnéztem volna őket egészségesen. Sterling fizikálisan kívülről erősebbnek, nagyobb darabnak tűnt. Ilyenkor a sportolónak kell vállalnia, hogyan dönt a sérülésével kapcsolatban. A meccs képén nagyon látszódott, hogy nincs makulátlan állapotban. Nyilván mindenki küzd kisebb-nagyobb sérülésekkel a felkészülések során, ebben a sportágban nincs edzőtábor ilyesmik nélkül. De az ilyen komolyabb bajoknál, jobban meg kellene fontolni a helyzetet. Mindenesetre úgy döntött, bevállalja, ez az ő döntése, de hogy mi vitte rá erre, azt csak ő tudja. Valószínűleg a korából kiindulva, számára ez lett volna az utolsó lehetőség a bajnoki címre.”

T.J. elmondása szerint hússzor ugrott ki a válla a felkészülés során. Ilyenkor miért vállalja egy sportoló a meccset?

„Dacból, makacsságból. Igazából, ha lekerítve nézzük a dolgokat, ők mind harcosok, akik harcolni mennek oda. Néha ez bőven elég ahhoz, hogy felülírja a józan ítélőképességet.”

Islam Makhachev lett a bajnok, nem hagyott kérdést. Mi történt Charles Oliveirával?

„Makhachev nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott, és ahogy legutóbbi is mondtam, nem számítottam ilyen egyhangú, könnyű sikerre. Azt lehetett látni, hogy Islamnak sokat fejlődött az állóharca, Oliveira pedig nem talált ellenszert Makhachev földharcára. A dagesztáni harcos nem hagyott semmilyen rést, jól zárta a szögeket, jól terhelt végig. A fizikumbeli különbség is megmutatkozott szerintem. Ez igazából a brazil-orosz stílusok harca is volt, ahol az utóbbi jött ki most győztesen. Egy karháromszögnek köszönhetően kopogtatott Makhachev. Olyan volt, mintha Charles nem számolt volna Islamtól ilyen állóharcra. A brazil csak a földre vitelektől tartott, az állóharctól nem, azonban mindkét fronton meglepték őt.”

Jöhet a Makhachev-Volkanovski bajnoki csata.

„Ha már fizikum, akkor bejön a képbe Alexander Volkanovski. Aki szintén egy nagyon erős felépítésű srác, egy súlycsoporttal lejjebb. Nyilván, ha Makhachev divíziójában bunyóznak, az csak neki fog kedvezni. Nem igazán látok lehetőséget, vagy valami kiskaput arra, hogy Volkanovski megfogja Makhachevet. Ilyen fizikai paraméterek mellett ötletem sincs, hogy tudna ebből győztesen kijönni Volkanovski. Félreértés ne essék, Alexander is egy nagyon jó harcos, de egy másik súlycsoport.”

Makhachev valaha ki tud bújni Khabib árnyékából?

„Makhachev neve eléggé egybeforrt Khabib Nurmagomedov nevével. Mintha Khabibot visszavonulása után is nagyobb mítosz, hype övezné , mint honfitársát. Nyilván ott van mellettük, edzősködik, körbejárja velük a világot és Khabib nagyon sokat hozzátesz ezeknek a srácoknak a fejlődéséhez, promótálásához. Ez egy kétélű dolog. Egyfelől Islam nehezen fog tudni kilépni az árnyékából, pedig abszolút megérdemelné majd, de ugyanakkor, ha nem lenne Khabib és nem segítené ennyire a srácainak az útját, akkor valószínűleg nem is lennének ezen a szinten és ne felejtsük el, hogy promótálás szempontjából sem érné meg ennyire menedzselni őket a UFC-nek vagy a Bellatornak.”

„Összességében nehéz lesz kilépnie Khabib árnyékából, de nem lehetetlen. Makhachev egy nagyon jól képzett harcos, és egyre jobban fejlődik. Nyilvánvalóan neki is meg kell küzdenie azért, hogy eljuthasson arra a szintre. Ezt úgy oldhatja meg, ha az elé gördülő akadályokat ugyanolyan könnyen megoldja, mint Khabib. Akár felé is tud nőni, ha így halad, de hosszú út áll előtte.”

