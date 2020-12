A szabadfogásúak 70 kilogrammos kategóriájában szereplő Antal Dániel és a 74 kilogrammos Kuramagomedov Murad csütörtökön a vigaszágon folytathatja szereplését a belgrádi birkózó világkupa-viadalon.

A verseny szerdai, első szabadfogású napján Antal és Kuramagomedov, illetve az 57 kilóban érdekelt Halidov Gamzatgadzsi is a negyeddöntőig menetelt, ott viszont mindhárman kikaptak, így csak a vigaszágban bízhattak. Ehhez legyőzőik fináléba jutására volt szükség.



Az esti elődöntőkben a lengyelek dagesztáni klasszisa, a kétszeres Európa-bajnok Magomedmurad Gadzhiev és az orosz Razambek Zsamalov is győzni tudott. Előbbi Antalt, utóbbi pedig Kuramagomedovot segítette vigaszágra. Halidov ugyanakkor kiesett, miután szerb legyőzője a négy között veszített.



Csütörtökön összesen öten képviselik a magyar színeket a szerb fővárosban, a két vigaszágas mellett Vilhelm Richárd (61 kg), Muszukajev Iszmail (65 kg) és Vida Csaba (79 kg) lép szőnyegre.



Belgrádban eredetileg világbajnokságot rendeztek volna, de mivel számos ország, a többi között az Egyesült Államok és Japán is lemondta a szereplését, világkupává minősítették át a versenyt.

Borítókép: Facebook.com/MagyarBirkózóSzövetség