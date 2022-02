A tokiói játékokat követően először láthatjuk a tatamin Karakas Hedviget. Európa-bajnok dzsúdósunk a hétvégi tel-avivi Grand Slamen a 63 kilogrammos súlycsoportban mutatkozik be. A cselgáncsozóval a Budapesti Honvéd készített interjút, melyet változtatások nélkül közlünk.



- Súlyos betegségen esett át az olimpiát követően, sokan aggódtak önért, a felépüléséért, majd később arról kaptunk hírt, hogy a válogatott mellett szőnyegedzőként dolgozik tovább. Most pedig megkezdi a 2022-es idényt, az eddigiektől eltérően egy súlycsoporttal feljebb lép szőnyegre Izraelben.

- Igen, így van, nem terveztem és nem is adtam fel a versenyzői pályafutásom. Amikor Kovács Antal és a női szövetségi kapitány, Braun Ákos felkértek a szőnyegedzői feladatra, akkor is hangsúlyoztam, hogy versenyzői pályafutásommal párhuzamosan vállalom a munkát. A betegségem után valóban hosszú időbe telt míg újra megerősödtem, és bár nem vagyok olyan állóképességi formában, mint Tokió előtt, sikerült visszaépíteni magam a versenysportra.



- A súlycsoportváltás mekkora könnyebbséget jelent?

- Fizikailag és lelkileg is más így készülni. A fogyasztás ugyanis az elmúlt években már rendesen megviselt, most az új súlycsoport miatt nem kell ezzel foglalkoznom, sokkal jobban tudok figyelni az edzésekre, a fejlődésre és kevesebb energiát veszítek a tornákra, mint ezelőtt.



- A súlycsoport új, de nyilván jól ismeri az új ellenfeleket.

- Igen, hiszen a nemzetközi edzőtáborokban többször volt rá példa, hogy hatvanhárom kilogrammos versenyzőkkel küzdöttem. Hogy mit tudok majd felmutatni itt, még nem tudom, a hétvégi versenyre afféle felmérőként tekintek majd. Megnézem hol állok, miben kell fejlődnöm, és levonom a szükséges következtetéseket.

A csapat szerdán utazik Tel-Avivba, a paksi Pupp Rékáért csütörtökökön, értem és Özbas Szofiért pénteken lehet majd szorítani.



Forrás: Budapesti Honvéd Sportegyesület

Borítókép: IJF