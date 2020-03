Karakas Hedvig világbajnoki bronzérmes cselgáncsozónkkal készítettünk exkluzív interjút. Szó esett az olimpiáról, a felkészüléséről, illetve hogyan éli meg a jelenlegi helyzetet, ami a sortvilágban zajlik.

- Milyen hatással van a karrieredre a jelenlegi egészségügyi helyzet? Mennyire borítja fel az idei éved?

"Törölték az összes versenyünket, ha jól tudom április 30-ig. Minden bizonytalan az olimpiával kapcsolatban, nem tudni, hogy a kvalifikációs versenyeket mikor fogják pótolni."



"Most egy off szezon van, a folyamatos utazásokból, edzőtáborokból egy teljesen ellentétes életre váltottunk. Itthon vagyunk és várjuk a fejleményeket."

- Van lehetőséged edzőtermi munkát végezni?

"Jelenleg még engedélyezett, hogy egyedül munkát végezzek a Honvédban. Természetesen a fertőtlenítési előírásokat betartva."

"Most egy alapozó edzést kezdtem el. Nehéz a szituáció, mert kontakt sportágról van szó, és partnerekre lenne szükség, amit most különböző speciális dolgokkal próbálok helyettesíteni."



Fotó: facebook/Budapesti Honvéd Judo Szakosztály



- Mik a jövőbeli célok, ha rendeződik a helyzet a sportvilágban?

"A cél változatlanul az olimpia. Napról napra változnak a dolgok. Az ember nem tudja mire készüljön, és mikorra. Ez így nehéz helyzet, persze ennél most vannak nehezebb helyzetek a világban."



"Felállítottam magamnak egy napi rutint, mert a korábbi teljesen felborult, és aszerint készülök."

- Mi segít, hogy mentálisan is erős marajd ilyen helyzetben?

"Tény, hogy a motivációt elég nehéz fenntartani, az első napokban voltak nehézségek, de ha valaki élsportoló, és kitűz maga elé egy olimpiát, annak számos akadályt le kell győzni."

"Én erre most úgy tekintek, mint egy akadály, amit nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is le kell győzni. Próbálom szem előtt tartani a célt. Maximálisan megteszek mindent, hogy fizikálisan és mentálisan is fenntartsak egy jó állapotot."

- Mivel telik a szabadidőd otthon, amikor nem a sporttal foglalkozol?

"Tanulok, főzök és az itthoni teendőket végzem. Az utcára nem nagyon megyek ki. Nincs túl sok szabadidőm, sikerült lekötni magam itthon is."



"Az első napok nehezek voltak, de már pozitívan állok ehhez is."

Borítókép: facebook/Judoshop.hu