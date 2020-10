Az 57 kilogrammos Karakas Hedvig bronzérmet nyert a budapesti cselgáncs Grand Slam-verseny pénteki nyitónapján.

A BHSE versenyzője ötödik mérkőzésén a szintén vb-harmadik holland Sanne Verhagennel csapott össze, akit 2015-ben kezdődött különpárharcukban mind a négy alkalommal megvert.



Az ötödik összecsapás mindössze 35 másodpercig tartott, amikor a magyar dzsúdós egy földharcot követően karfeszítést kezdeményezett, melyet azonnal lekopogott az ellenfél.



"Nagyon jó így kezdeni az újrainduló versenyeket, bár végig hiányoztak a nézők. Ez a siker az olimpiai pontversenyben is jól jön még" - nyilatkozta mosolyogva a győztes.



(Kép: MTI/Kovács Tamás)



Edzője, Toncs Péter kiemelte az MTI-nek, hogy ez a Grand Slam egy utazás volt az ismeretlenbe.



"Soha ilyen verseny nem volt, finoman szólva is foghíjas lett a felkészülésünk. Márciustól elvégeztünk egy két és fél hónapos alapozást, aztán abbahagytuk, mert értelmetlen volt. Hédire izomban hat és fél kiló jött fel a nem dzsúdós munka miatt, de profin visszafogyott, és nagyon régen láttam őt ilyen jól dolgozni" - fejtette ki.



A Honvéd trénere - aki egyben a női válogatott szövetségi kapitánya - elmondta, a nagy dzsúdónemzetek a sok versenyzőjük révén házon belül is megoldották a felkészülést.



"Sőt voltak stika edzőtáborok is, amelyekből mi kimaradtunk, de Hédinek már van olyan rutinja, hogy így is meg tudta oldani a feladatot. Kívánom, hogy kitartson ez a formája" - fűzte hozzá.



A 30 éves Karakas a 2014-es, 2018-as és 2019-es Grand Prix után negyedszer állhatott a dobogó alsó fokára Budapesten. Öt évvel ezelőtt, illetve 2006-ban - akkor még a Hungária Kupán - ötödikként zárt a magyar fővárosban.



A 33 fős magyar válogatott az első nap után egy éremnél tart a Grand Slamen. Szombaton 11 órától a pénteki programhoz hasonlóan 12 magyar versenyző lép tatamira a Papp László Sportarénában.

Kép: m4sport