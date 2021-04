Kamaru Usman hatalmas KO-val győzte le Jorge Masvidalt az UFC 261 főmérkőzésén.

A két harcos eddig egyszer, tavaly júliusban találkozott egymással. Akkor Usman csak pontozással tudott nyerni. Masvidalnak az akkori összecsapásra mindössze 6 napja volt felkészülni, ami meg is látszott a teljesítményén. A visszavágóra így vérszomjasan érkezett, ugyanakkor bosszúja nem sikerült. Az első felvonásban jól kezdett a második menetben azonban ellenfele hatalmas csapást mért rá, amivel nem tudott mit kezdeni.



Usman halál pontosan találta el jobbjával ellenfelét, aki ettől szinte eszméletlenül zuhant a földre. A nigériai még ekkor sem bízta a véletlenre győzelmét, néhány gyors ütést mért a földön fekvő társának fejére, ezzel

bebiztosítva címvédését.

Wow... Usman just told Masvidal... It's past your bedtime. #UFC261 pic.twitter.com/c46W2VMT69

— Rob Hodge (@RobHodge_) April 25, 2021