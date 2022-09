Juhász Balázs 27 éves szabadfogású birkózó, aki éveken keresztül erősítette a válogatottat. Immáron 17 éve mozog a küzdősport világában. A birkózás mellett a barátai körének köszönhetően, először hobbiból elkezdett megismerkedni a brazil jiu-jitsu-val, ahol szintén kipróbálta magát nemzetközi versenyeken. Majd innen jött az MMA, szintén a barátai révén.

Majd az élet úgy hozta, hogy 3-4 évvel ezelőtt Peszlen Feri felkérte, hogy csatlakozzon a klubjukhoz, a Budapest Top Teamhez. A feladata, hogy vigye az ottani birkózó szekciót, emellett pedig, mint versenyző is kiveszi a részét a csapatból, egyelőre amatőr MMA-ban, ahol veretlen.

„A hazai MMA népszerűsége folyamatosan nő, bár ez nézőpont kérdése, hiszen ha tőlünk északra tekintünk, a szlovákokhoz, lengyelekhez, csehekhez, ott jóval populárisabb a sportág. Ádámnak nagy szerepe van és lesz is abban, hogy itthon még népszerűbb legyen ez a sportág.”

„Ádámmal baráti kapcsolatot ápolunk. Illetve amikor hazalátogat, akkor én szoktam neki segíteni a felkészülésében a birkózó szegmenseiben. Sokat szoktunk drillezni, teknikázni, megvitatjuk a nagy birkózó dolgokat az MMA világán belül. Igyekszem neki mindig a lehető legtöbbet segíteni, akár több válogatott birkózó edzőpartner bevonásával, vagy kifejezetten birkózó specifikus technikai fejlesztéssel. Azt kell, hogy mondjam, hogy Ádi iszonyatosan sokat fejlődött ebből a szempontból is az elmúlt időben. Természetesen ez annak is köszönhető, amilyen alázattal közelíti meg ezt a sportágat Ádám. Mindenhova elmegy, tanulni akar, sokat kérdez, és személy szerint nekem nagyon jól esik, hogy így bízik bennem.”

Peszlen Ferenc amellett, hogy a Budapest Top Teamben neveli a tehetségeket, jelenleg ott van Borics Ádám mellett is, hogy győzelemhez segítse.

„Feri nekem közeli jó barátom. A sportág őrült zsenije. Nehéz róla összegezve bármit is mondani, hiszen nagyon jó a kapcsolatunk. Igyekszünk itthon egy kis életet pumpálni a magyar MMA-ba és fejleszteni a srácokat. Hihetetlen jó szeme van ehhez az egészhez, nem tudnék hozzá hasonló szakembert mondani itthon, de szerintem még nemzetközileg is magas színvonalat képvisel, kevesen látják úgy át a dolgokat, mint ő. Amellett, hogy jó szakember, igazi hangulatmester is. Az edzéseket általában, mi edzők jó hangulatban töltjük, a versenyzőkről ez nem mindig mondható el. Velük szemben igen magasak az elvárások, de pont ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy ki tudjunk törni nemzetközi szintre.”

Patricio Freire vs. Borics Ádám

„Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a UFC-n kívüli harcosok közül ő a leghírhedtebb, a legveszélyesebb, a leginkább elismert. A sportágnak Patricio az élő legendája, de szerintem ő már túl van a legjobb évein. Ádám éhes, fiatal és csúcsformában van nincs miért félnie. Ettől függetlenül tiszteletre méltó, amit Pitbull elért a karrierje során.”

„Ádám győzelmet várok. Nehéz megjósolni a mérkőzés kimenetelét, benne van egy idő előtti befejezés is. Ferit és Ádámot ismerve nem bíznak semmit a véletlenre, biztosan megvan előre a játékterv, amit rá kell majd erőltetni az ellenfélre. Ha tippelnem kellene, akkor egy elég agresszív állóharc lesz a mérkőzésen, de Ádámot egyáltalán nem féltem a birkózástól sem, ha oda kerül a sor. Ádi nagyon jó erőnléti állapotban van, beszéltem Ferivel és vele is. Egyszerűen szerintem Ádi csúcsra van járatva, nagyon éhes, és szerintem sokkal jobban akarja ezt, mint a Pitbull. Ez fog dönteni, ez a szív győzelme lesz, az akarat diadala."

Egy közös emlék.

„Amikor itthon van Ádi, mint említettem sokat szoktunk együtt edzeni. Ami szórakoztató is tud lenni, abból a szempontból, hogy körülbelül 15-20 kg különbség szokott közöttünk lenni. Amiről én néha hajlamos vagyok megfeledkezni, Ádi nagyon erős fizikálisan, mégis könnyű szegény. Emiatt néha panasz éri a ház elejét, mert volt már rá példa, hogy elszámoltam milyen könnyű is ő és sikerült kirepíteni az égbe. Szerencsére nem esett baja, de amennyivel én nehezebb vagyok, annyival jobb Ádámnak a kondija, szóval az edzések végén általában én vagyok a megviseltebb.”

Borítókép és fotók: Borisc Ádám/Facebook