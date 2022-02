Anthony Joshua, a britek nehézsúlyú profi bokszolója a meccs nélküli 15 millió font helyett a visszavágót választotta az ukrán Olekszandr Uszikkal, aki megfosztotta őt a három nagy világszervezetnél (WBA, WBO, IBF) őrzött címétől.

A pénzt a negyedik legjelentősebb szervezet, a WBC világbajnokának, a szintén brit Tyson Furynak az istállója ajánlotta fel Joshuának azért, hogy engedje át nekik Uszikot ellenfélnek. A visszalépési summa elutasítását Joshua promótere, Eddie Hearn jelentette be, aki a BBC-nek nyilatkozva azt is közölte, hogy az Uszikkal vívandó visszavágót májusban rendezik meg, valószínűleg brit földön.



Joshua tavaly szeptemberben, Londonban maradt alul az ukránnal szemben, aki meglepetésre egyhangú pontozással győzte le a világbajnokot a 12 menetes találkozón. A címmeccsükről született szerződés záradéka szerint Joshua veresége esetén jogosult a visszavágóra.



A 35 éves ukrán öklöző sikerével megőrizte hibátlan mérlegét 19. fellépésén 19. győzelmét aratva, míg Joshua 24 nyertes meccse mellett két vereséget számlál. A 32 esztendős szigetországi sportoló kudarcával távolra került a profi boksz királykategóriájában az egyesített világbajnoki cím megszerzésétől, amire akkor nyílt volna lehetősége, ha nyer Uszik ellen, és belátható időn belül ringbe szállhatott volna Tyson Furyval a hiányzó titulusért.



Furyék közben már be is jelentették, hogy a WBC bajnoka legközelebb április 23-án, a londoni Wembley Stadionban lép fel, ahol honfitársával, Dillian Whyte-tal mérkőzik meg.

A Boxingscene portál szerint az összecsapás díjalapja több mint 41 millió dollár, ebből Furyt garantáltan 29 millió illeti meg. A győztesnek további 4 millió dollár jár. A 33 éves Furynak - aki tavaly októberben, Las Vegasban kiütéssel védte meg címét az amerikai Deontay Wilder ellen - 31 győzelem (benne 22 kiütés) és egy döntetlen szerepel profi mérlegén. A szintén 33 esztendős Whyte ringstatisztikája: 28 nyertes meccs (19 KO) és két vereség.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images