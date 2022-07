Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Anthony Joshua az Oleksandr Usyk elleni visszavágóra készül, miután a Tottenham Hotspur stadionban első bajnoki mérkőzésén az ukrán legyőzte.

Az egykori bajnok azonban visszautasította Tyson Fury ajánlatát, aki felkínálta segítségét a visszavágóra. Fury talán a legstabilabb bajnok már évek óta, kétszer legyőzte Deontay Wildert, majd kiütötte Dillian Whyte-ot.

Fury azt állítja, hogy ő már visszavonult, bár már felmerült annak a lehetősége, hogy hatalmas összegért hajlandó ringbe lépni a Joshua-Usyk II győztesével a vitathatatlan koronáért.

„Van-e olyan, amit tanulhatnék tőle? Őszintén szólva, nem, nem hiszem. Miről beszél ez a nyugdíjas srác, menjen igyon egy sört, pihenjen. Érdekes karaktere van, de nem kérnék a segítségéből, teszem a saját dolgom, ő is tegye az övét, és sok sikert kívánok neki, akármit is csinál” - mondta Joshua a The Mirrornak.

Joshua azonban kétszer is elveszítette nehézsúlyú övéit Usyk és Andy Ruiz Jr ellen is, míg Fury soha nem veszített el az övét vereség miatt, csak a címeiről kellett lemondania a különböző egyesületekkel folytatott viták miatt.

Borítókép és fotók: Nick Potts/PA Images a Getty Images