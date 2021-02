Josh Warrington elárulta, hogy Anthony Joshua nemrégiben FaceTime beszélgetésük során megnyílt előtte Andy Ruiz Jr elleni vereség miatt.

Az IBF egykori bajnoka meglepő vereséget szenvedett el Mauricio Lara ellen a hónap elején és most innen próbál visszakapaszkodni. Joshua hasonló esetben volt Andy Ruiz Jr ellen még 2019-ben. Magától értetődő, hogy Warrington már a visszavágót tervezi Lara ellen. Pontosan ezt tette Joshua is Ruiz ellen, aminek meg is lett az eredménye és visszaszerezte világbajnoki címeit.

„Olyanokat mondott nekem, hogy, amikor visszatérek csak egyetlen út van, az pedig felfelé. Olyan volt, mintha kicsit pszichológiai foglalkozást tartott volna nekem, erőt adott.”

„Mesélt nekem egy történetet, amikor New Yorkban járt és az utcán leszólítva, valaki megkérdezte tőle, hogy „Hé Anthony, miért vert meg az a kövér mexikói?” és lehajtott fejjel továbbment. Visszament a lakásba és ott maradt néhány napig, azt mondta, hogy sírt és fagyit evett, de miután visszatért, erősebb volt, mint valaha.”

Forrás: talksport.com

Borítókép: Nick Potts/PA Images via Getty Images