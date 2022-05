A kétszeres nehézsúlyú bajnok Anthony Joshua kiütéses győzelmet szeretne aratni, amikor legközelebb megmérkőzik Oleksandr Usykkal a visszavágón.

Tavaly szeptemberben a Tottenham Hotspur Stadionban Usyk egyhangú pontozással legyőzte Joshuát, és megszerezte az IBF, IBO, WBA és WBO nehézsúlyú bajnoki öveket. AJ azonnal élt a visszavágó lehetőségével, amire júliusban kerülhet sor.

A brit sztár elismerte, hogy rossz stratégiát alkalmazott az első meccsen, de visszavágón Joshua nem akar tervezgetni, csak cselekedni: ki akarja ütni Usykot.

„Usyk ellen az első meccsen 12 menetre készültem, ez volt a játéktervem, mert úgy gondoltam, versenyezhetek vele bokszolóként. Talán két menettel többet nyert, mint én. Így lett bajnok. Tehát a cél most az, hogy visszatérünk az alapokhoz, és kiütésre megyünk. A boksz egy művészet, és manapság sokak taktikája, hogy ütnek majd úgy mozognak, hogy ne kapják el őket. Távol maradnak az ellenféltől. Ez nem igazán az én stílusom. Én közelről, szemtől-szemben szeretem megnehezíteni az ellenfelem dolgát. Szóval ez lesz most is a terv” – mondta Joshua.

Forrás: boxingscene.com

Borítókép és képek: Anthony Joshua / Twitter