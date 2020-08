Anthony Joshua figyelmeztette riválisát, Tyson Fury-t, hogy be akarja törni a fejét, amikor majd összecsapnak a nehézsúlyú bajnoki címekért.

A Watfordban született világbajnok úgy véli, hogy hat menet alatt kiüti a "Gipsy Kinget". Minden bizonnyal kettőjük párharcára 2021-ben kerül sor, amikor is eldől majd ki lesz a vitathatatlan nehézsúlyú bajnok.

A nehézsúlyú bajnokok beszélgettek pár szót Marbellában, amikor Tyson Fury egy autóval megállt Anthony Joshua mellett. Joshua a találkozás után gyorsan fel is tette a képet a közösségi oldalára, amit végül Fury is megosztott a történetében. Fotó: AnthonyJoshua/Instagram A beszélgetés részletei eddig nem derültek ki, de Hearn ezt is felfedte.