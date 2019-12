Anthony Joshua nemrég szerezte vissza az IBO/IBF/WBO/WBA Super nehézsúlyú világbajnoki öveit, ami után nem titkolt célja, hogy a nehézsúly vitathatatlan bajnoka szeretne lenni.

Ehhez pedig mindössze már csak a WBC öv hiányzik, amit jelenleg Deontay Wilder birtokol. Az amerikai ökölvívó legközelebb februárban lép szorítóba, ahol ismét megmérkőzik Tyson Fury ellen. Amennyiben Fury győzne Wilder ellen, úgy vele kellene megküzdenie Joshua-nak.

Ebben reménykedik Joshua is, aki úgy véli, hogy Fury hamarabb kiállna ellene, mint Wilder.

„Azt hiszem Tyson Fury előbb harcolna velem, mint Wilder. Ha ez a helyzet, akkor azt akarom, hogy Fury nyerjen, mert küzdeni akarok. Őrületes lenne, ha brit földön bunyózhatnánk egymás ellen a vitathatatlan címért. El tudod képzelni?” – mondta izgatottan a nehézsúly öveket birtokló világbajnok.

Joshua úgy véli, hogy Fury képes legyőzni Wildert, s ha kell, még segítene is neki ebben. Még azt is felajánlotta, hogy szívesen lesz a kesztyűpartnere és elutazik Las Vegasba. Fury a napokban váltott edzőt és a tervek szerint januártól a kaszinóvárosban fog készülni „Sugar Hill” Steward-dal és valószínűleg minden segítség jól jön neki.

Fury reagált is honfitársa ajánlatára, és örömmel el is fogadta a segítséget. Még egy kicsit dicsérte is AJ-t a Ruiz elleni győzelmét követően. Ezt követően biztosította arról, ha legyőzte Wildert, kiáll Joshua-val.

JOSHUA TELLS FURY HE'LL HELP HIM BEAT WILDER; FURY ACCEPTS OFFER TO SPAR: "LOVE TO HAVE YOU IN CAMP" Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Ez viszont nem lesz ilyen egyszerű. Joshua-ra jelenleg két címvédés is vár, Fury pedig elvileg a februárival együtt még két mérkőzésen is a szorítóba lép Wilder ellen. Ha Fury nyerne februárban, akkor biztosan hamarosan jönne egy visszavágó is. Így tehát leghamarabb 2021 nyarán jöhetne létre az ígért Joshua – Fury címegyesítő meccs, ha lesz.

Nagy kérdés, hogy Joshua tényleg azért segít Fury-nak, mert úgy gondolja a brit hamarabb kiállna ellene, vagy inkább mindent elkövet annak érdekében, hogy elkerülje Wildert?

Forrás: theguardian.com

Borítókép: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images