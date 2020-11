Anthony Joshua december 12-én visszatér a ringbe, és kockára teszi az összes övét Kubrat Pulev ellen.

Majdnem egy év telt el azóta, hogy Joshua legutóbb harcolt - Szaúd-Arábiában, ahol visszaszerezte címeit Andy Ruiz Jr-től. Lehet, hogy AJ már régóta nem lépett ringbe, de kétségtelen, hogy a 31 éves ökölvívó a szabadidejében is nagy hangsúlyt fektetett az edzésekre. Annak ellenére, hogy a hírek folyamatosan a 2021-ben valószínűleg sorra kerülő Tyson Fury elleni összecsapásról beszélnek, Joshua tudja, hogy a veszélyes bolgár elleni mérkőzésre kell koncentrálnia. Ha az edzéseket nézzük, akkor Joshua egyértelműen komolyan veszi a felkészülést. A legújabb képeken a watfordi születésű bokszoló megmutatta karrierje legjobb testfelépítését, abszolút bombaformát mutat.

Sport365.hu - Joshua legújabb ellenfele egy szörnyeteg, úgy edz, mint Rocky Sok szem már a jövő évi Anthony Joshua és Tyson Fury közötti brit címegyesítő mérkőzésre fókuszál, ám Kubrat Pulev megálljt parancsol. Mielőtt bármilyen küzdelem összejöhetne Fury-val, Joshuának sikeresen meg kell védenie a címét a 39 éves bolgár ellen a londoni O2 Arénában december 12-én.

Joshua súlya egész pályafutása alatt ingadozott, a Ruiz elleni első mérkőzésen egy felfújt izomtömeg volt, ami a vesztét is okozta, hiszen sokkal lomhább mozgását kihasználta ellenfele. A visszavágón már könnyebb volt, aminek meg is lett az eredménye, de a mostani súlya még attól is kevesebb. Ha Joshua győzni tud Pulev ellen, akkor megnyílik a kapu a Tyson Fury elleni meccs előtt, amit mindenki vár, hogy kiderüljön ki lesz a vitathatatlan nehézsúlyú bajnok. Joshua büszke tulajdonosa a WBO, WBA (Super), IBO és az IBF övnek, míg Fury a WBC övet birtokolja. Mindkét félnek azonban akad még kötelező kihívója, a WBO övért Oleksandr Usyk, a WBC övért Alexander Povetkin áhítozik.



Fotó: AnthonyJoshua/Instagram

A kötelező kihívóknak félre kellene állnia, ha azt akarják, hogy Joshua és Fury az összes címért harcoljanak, de akárhogy is, a hírek szerint ők már megállapodtak, hogy 2021-ben kétszer is ringbe szállnak egymás ellen.

Forrás: talksport.com

Borítókép: AnthonyJoshua/Instagram