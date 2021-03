A bokszlegenda, Mike Tyson megosztotta őszinte gondolatait arról, hogy Jon Jones a UFC sztárja hogyan fog teljesíteni a nehézsúlyban.

Jon Jones idén valószínűleg debütálni fog a UFC nehézsúlyban. Várhatóan a Stipe Miocic és Francis Ngannou közötti közelgő viadal győztesével fog megmérkőzni.

"El fog jönni az az idő, amikor egy olyan srác, mint Ngannou meg fogja ütni. Akkor meglátjuk, mennyire bírja a nehézsúlyú ütéseket. Meglátjuk. Ők is nagyon agresszívak, érdekes lesz" - mondta Tyson.

Jones utoljára 2020 februárjában Dominick Reyes ellen harcolt, ahol győzni tudott a UFC 247-en. Úgy érzi felkészült a nagy ugrásra a nehézsúlyba, és megfogadja, hogy kétszeres UFC-bajnok lesz.

Jon Jones hónapok óta edzi magát a nehézsúlyú debütálására, és a fejlődés valóban megmutatkozik. A most 33 éves Bones 2008 óta uralja az UFC félnehézsúlyú osztályát, most viszont fellépett nehézsúlyba, hogy ott is bizonyítson. Jones bajnok akar lenni két súlycsoportban is. Cormier szerint azonban, Jones-nak nincs meg az ütőereje ahhoz, hogy a nehézsúlyban is KO-val nyerjen.