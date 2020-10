Jon Jones, amerikai ketrecharcos kikelt magából, amiért a rajongók Khabib Nurmagomedov nevét említik, ha arról van szó, hogy ki volt minden idők legnagyobb harcosa.

Jones arra hivatkozik, hogy neki 15 világbajnoki meccse volt, amit meg is nyert, míg az orosz harcosnak csupán négy. Megemlítette azt is, hogy ő már hosszú évek óta az elit mezőnyben versenyez, míg Nurmagomedov még csak pár meccset vívott meg ezen a szinten.

