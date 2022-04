A korábbi UFC félnehézsúlyú bajnok, Jon Jones kijelentette, hogy június és július elejére már csúcsformában lesz.

Utoljára 2020 februárjában nyert Dominick Reyes ellen, Jon Jones úgy döntött, hogy az elmúlt két évben a pálya szélén marad, és felépíti magát nehézsúlyú harcosra. „Bones” keményen dolgozott, hogy kidolgozza magát, miközben úgy tömegel, hogy megfelelő nehézsúlyú harcos legyen. Bár sok találgatás kering a visszatérése körül, még semmi sem biztos. Jones több vitás incidensben is részt vett a magánélete kapcsán, valamint szerződéses vitákban is állt, ami megnehezítette az egykor domináns bajnok visszatérését a nyolcszögbe.

Egy tweetre válaszolva Jones elárulta, hogy nem ajánlottak még neki ellenfelet, de azt tervezi, hogy ez a nyáron csúcsformába hozza magát.

Nope, but my plan is to be in peak condition come June/ July https://t.co/wHAc1nUvwl