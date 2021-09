A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerdán nyílt levélben kritizálta a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséget (AIBA) annak kudarcba fulladt reformprogramja miatt.

A NOB szerint továbbra is jelentős változásokra lenne szükség a sportág irányításában, a pénzügyekben és a bíráskodásban, mert a korábban megfogalmazott változtatásokat rosszul hajtották végre. A NOB 2018 végén fagyasztotta be viszonyát a hosszú éveken át vezetői válsággal küzdő AIBA-val, majd 2019-ben felfüggesztette és ezzel eltiltotta a tokiói olimpiától is, amelyen az olimpiai bizottság szervezte és felügyelte a sportág küzdelmeit, ahogyan a kvalifikációs versenyeket is a NOB irányította.

A nyílt levél szerint a NOB reméli, hogy a Richard McLaren vezetésével zajló vizsgálat fényt derít a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpia ökölvívótornáját beárnyékoló korrupcióra és a mérkőzések manipulációjára. A kanadai sportjogász jelentésének első részleteit szeptember 30-án, a teljes dokumentumot pedig novemberben hozzák nyilvánosságra.

Borítókép: Warren Little/Getty Images