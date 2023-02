Jake Pault hivatalosan is a világ legjobb cirkálósúlyújai közé sorolja a WBC, ha február 26-án legyőzi Tommy Furyt. A szövetség bejelentette, hogy a YouTuberből lett bokszoló bekerül a ranglistájukba, amennyiben győztesen kerül ki első profi bokszoló elleni mérkőzéséből.

Attól függően, hogy pontosan hol is áll a rangsorban, Paul a legközelebbi meccsén világbajnoki címmérkőzésre is jogosult lehet. Mind a négy bokszszövetség (WBA, WBC, IBF és WBO) rendelkezik egy-egy súlycsoportra vonatkozó top 15-ös listával, amely meghatározza a világbajnoki címekért való küzdelemre való jogosultságot. Az igazság az, hogy ez a jogosultság ettől függetlenül általában nagyon rugalmas.

A WBC cirkálósúlyú világbajnoka, Ilunga Makabu a Paul vs. Fury mérkőzés előestéjén Badou Jack ellen fogja megvédeni az övét. Paul korábban világossá tette, hogy szeretne bokszvilágbajnoki címet nyerni, így akár a Makabu vs. Jack győztesével is szervezhetne egy mérkőzést a nem túl távoli jövőben.

„A WBC elnöke, Mauricio Sulaiman megerősíti, hogy amennyiben Jake Paul megnyeri a Tommy Fury elleni közelgő mérkőzését, a WBC minősítő bizottsága a cirkálósúlyú kategóriába sorolja őt. Jake Paul már évek óta közel áll a WBC-hez, kezdve az első, az Egyesült Királyságban szervezett eseménytől, amikor a bátyja, Logan a KSI ellen bokszolt. Azon az estén Jake a WBC amatőr övét nyerte meg. Jake elkötelezett és tiszteli a sportágat. A WBC nem tűri senki diszkriminációját, megérdemli azokat a lehetőségeket, amelyeket minden más bokszoló is. Bebizonyította ütőerejét és javuló képességeit, valamint szilárd állát. Tommy Fury egyértelmű kihívást jelent Paul számára. Jake beiratkozott a VADA által tesztelt Clean Boxing Programba, ami egy újabb erős ok arra, hogy támogassuk bokszolói álláspontját” – írta a WBC a hivatalos közleményben.

Borítókép: Getty Images