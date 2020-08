Ősszel ismét ringbe lép Bacskai Balázs profi ökölvívó, a nagyváltósúly magyar ranglistavezetője.

Az amatőrként felnőtt Európa-bajnok és junior világbajnok sportoló kedden az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy az újonnan létrejött New School Promotion tagjaként ő is szerepel majd a csapat első gáláján, idén ősszel.



Hozzátette, a koronavírus-járvány alatt eleinte az is megfordult a fejében, hogy - ha belátható időn belül nem lehet újabb mérkőzése - befejezi a pályafutását, és edzőként folytatja vagy a civil életben, a sportágon kívül helyezkedik el. Amikor azonban kiderült, hogy folytatódhat a profi karrierje, új lendületet kapott.



"Tavaly októberben volt a legutóbbi mérkőzésem. Életemben nem pihentem ennyit, de most már tisztább előttem a jövőkép" - nyilatkozta.



A 32 éves ökölvívó hozzáfűzte, ennyi kihagyás után sokkal nehezebben vette fel a megszokott ritmust, ám a felkészülése már a vége felé jár, hamarosan külföldi edzőpartnerekkel gyakorol majd.



Bacskai végül reményét fejezte ki, hogy az őszi mérkőzésnek lesz folytatása is.

Bacskai Balázzsal nem régiben készített exkluzív interjúnkat itt olvashatja el:

Kép: Paul Harding/PA Images via Getty Images