Aki nem sportoló az nehezen tudja elképzelni, mekkora pofonokat is osztanak a hivatásos küzdősportolók.

Logan Paul, a Youtuberként ismert bokszolóként is tevékenykedő férfi, igen bátor volt, amikor ringbe lépet a UFC középsúlyú harcosával, Paulo Costával. Noha Paul mérlege 0-1 - miután elvesztette debütáló mérkőzését KSI ellen - egyáltalán nem ment el a kedve a küzdősporttól. Sőt, néhány MMA leckét is vett kisebb-nagyobb sikerrel.

A Costa elleni összecsapáson Paul óriási ütést kapott, aminek köszönhetően gyorsan megcsókolta a ring padlóját. A rövid klipben az is látszódik, hogy ezt követően némi birkózó leckét is vettek egymástól. Costa várhatóan hamarosan megküzd Israel Adesanyával a középsúlyú bajnoki címért.

"Ma reggel idejöttünk a UFC perfomansz intézetbe. Paulo Costa nem ember, sokkal inkább egy medve. Egy 13-0-val rendelkező legyőzhetetlen UFC-harcos" - mondta Logan.

Ezt követően sorra kapta a dicséreteket, először Costa edzője szólt hozzá: "Biztos vagyok benne, hogy bekerülsz az MMA világába. Tudod, hogy kell harcolni."

Majd maga Costa is pozitív szavakkal illette Pault: "Az MMA-ban fontos a jó technika, és a nagy szív. Benned mindkettő megvan."

