Tyson Fury számára nagy megtiszteltetés, hogy a Tyson nevet viseli, és azt is elárulta egy interjúban, hogyan is kapta ezt a neve t.

„Apám profi bokszoló volt a 80-as évek végén és a 90-es elején. Mike Tyson volt akkoriban a hős mindenki számára. 1988. augusztus 12-én születtem, nyolc héttel korábban a vártnál, és igazából haldokoltam, nem kellett volna még élnem. De, amikor mégis megszülettem, apám csak annyit mondott, hogy a kedvenc nehézsúlyú bokszolóm után foglak elnevezni, tehát a neved Tyson” – mesélte Fury.

„Az orvos azt mondta erre: Ez a név nem lesz jó számára, mert ez a srác nem lesz olyan nagy. Amikor megszülettem nagyon kicsi voltam, most viszont 115 kiló vagyok és 2 méter 6 centi magas.”

