Ifjabb Növényi Norbert felpezsdíti a magyar szurkolókat, amikor is alig várja, hogy ismét ketrecbe lépjen. A világ második legnagyobb ketrecharc-szervezetében a Bellatorban harcoló fiatal magyar bunyós mesélt a Sport365 stábjának, hogy is érzi jelenleg magát, és mik a tervei az idei évben.

- Hogyan értékeled a 2020-as éved?



- Hogy őszinte legyek, amennyire az ember elégedett lehet egy ilyen helyzetben. A hibámon kívül voltak olyan dolgok, amik nem úgy alakultak. A koronavírus miatt, nem tudtam annyi mindent csinálni, mint amennyit akartam. Viszont, több idő jutott magamra. Új hobbikat találtam, az itt lévő családommal, barátaimmal még több időt tölthettem. A nyáron sikerült is feltöltődnöm kicsit. Viszont csak egy meccsem volt, ahol hiába nyertem az első menetben, nem voltam elégedett magammal. Majd jött egy sérülés, szóval eseménydús volt a 2020-as évem. Összességében lehetett volna jobb is, de nem panaszkodhatok.



Fotó: magicnorbi/Instagram

- Javában megy a felkészülés? Komoly iramban edzel? Éhes vagy a győzelmekre?



- Alig várom, hogy visszatérjek, ezért edzek keményen minden nap. A termek nagyrésze még mindig nincs nyitva, így sok emberrel tudok készülni. Ez előnyömre vállhat, mert nagyon jó szintű edzőpartnereim akadnak. Várom tehát, hogy újra ketrecbe lépjek. A sérülésem alatti időszakot is végig edzettem, még nem vagyok százszázalékos, de az edzés az kőkeményen megy. Annyi, hogy a sérülésem körül kell leginkább edzenem, de ugyanolyan a felkészülésem, mintha versenyre készülnék. Már csak a hívást várom, és megyek is harcolni!

- Mik a célok idén? Mit vársz el magadtól?



- A koronavírus miatt nem hiszem, hogy lesz annyi meccsem, de jó lenne, ha legalább két mérkőzés összejönne, amiket meg is nyernék.

- Hogy áll jelenleg a szerződésed a Bellatornál?



- Az eddig leszerződött mérkőzéseimből, több mint a fele hátra van. Van még bőven meccsem, hogy őszinte legyek. Ha szerencsés vagyok, ezeket másfél év alatt letudom, ha nem, akkor körülbelül két év.



Fotó: magicnorbi/Instagram

- Megnyugató így készülni, hogy van még bőven meccsed a szerződésed szerint?



- Igen, megnyugatató, hogy ott vannak, de nem mindig tudom, hogy mikor van meccsem. Sokáig abban reménykedtem, hogy februárban lesz összecsapásom, majd március, és most igazából olyan érzésem van, hogy majd április vagy májusban harcolhatok legközelebb. De, ez csak az én érzésem, nem tudhatom mi lesz. Nem én vagyok az egyetlen, aki a Bellatornál van, tehát rengetegen várnak ugyanúgy mérkőzésre, mint én. Sajnos, jelenleg nincs annyi gála. Angliában jelenleg mindent nagyon szigorúan lezártak, ami által minden utazás rendkívül bonyolult. Nem tudom, előreláthatólag, hogy mikor jön legközelebb ide a Bellator, szóval jelenleg nem sokat tudok sajnos.

A családom itthoni részét, édesapámékat már több mint egy éve nem láttam sajnos. Ez elég idegesítő.

- Mennyire nehéz így készülni, hogy nincs előtted egy fix cél?



- Nekem mindig edzenem kell, ha a világ legjobbja akarok lenni, hiszen ennek a kulcsa a fejlődés. Motivált vagyok, de persze nagyon nehéz, hiszen minden nap edzel, és mindened fáj, de oda kell menned, úgy, hogy nincs mérkőzésed, és nincs kitűzve még semmilyen cél. A kemény munka ki fog fizetődni, de még várat magára.



Fotó: magicnorbi/Instagram

Ebben az időszakban nagyon nehéz kikapcsolnom, hogy ne csak a küzdősport körül járjanak a gondolataim. Találkozok a barátaimmal, de nem tudom úgy elterelni a gondolataim.



Fotó: magicnorbi/Instagram

- Legutóbb társfőmérkőzést vívtál, ilyenkor a következő lépés a főmérkőzés, vagy ez nem egy ranglétra?



- Nekem igazából az a fontos ilyen szempontból, hogy főkártyás legyen a meccsem. Az, hogy főmérkőzés, vagy társfőmérkőzés az nem igazán zavar engem, az majd lesz, ami lesz. Az fontosabb számomra, hogy főkártyán legyen a mérkőzésem, mert, arra több ember odafigyel és nekem is jobb. Eddig szerencsés voltam, mert minden meccsem ilyen volt.

Minden mérkőzésen jól akarok teljesíteni, ez az egyetlen, ami számít!

