Igen jól sikerült a UFC 257 gálája, ahol rendkívül izgalmas párosítások mellett, nagyon jó mérkőzéseket is láthattunk. Conor McGregor 12 hónap után tért vissza a ketrecbe régi riválisa, Dustin Poirier ellen, de az előtte lévő mérkőzések is tartogattak magukban izgalmakat.

Sport365.hu - Vége! Dustin Poirier KO-val nyert Conor McGregor ellen! Kezdetét vette a UFC 257 gála, ahol öt igen csak jónak ígérkező mérkőzést láthattunk a kártyán. McGregor 12 hónap után tért vissza az Octagonba egy régi riválisa, Poirier ellen, akit 2014-ben egyszer már legyőzött az első menetben az ír. Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images A hölgyek szalmasúlyú súlycsoportjában Rodriguez a nyolcadik a ranglistán, míg Ribas a tizedik.

A sport365 stábja megkérdezte ifj. Növényi Norbertet, aki Bellator szervezete harcosa, hogy ő milyennek is látta ezeket a küzdelmeket, de belementünk a Khabib féle szócsatába is.

- Amir Albazi vs Zalgas Zhumagulov

- Amirral együtt szoktunk edzeni Londonban, ő a csapattársam. Nagyon jó meccset tudhat maga mögött, pontozással nyert, de technikailag nagyon jól nézett ki az egész meccs alatt. Nagyon büszke vagyok rá! Rengeteg sérüléssel bajlódott az elmúlt időben, és nem egyszer eltörtölték a meccsét is. Volt olyan, hogy már elutazott Amerikába, de végül az ellenfele nem tudott kiállni, szóval tényleg megérdemelte a győzelmet.

- Andrew Sanchez vs Makmud Muradov

- A Dublinban megrendezett Will Fleuryt elleni meccsem előtt Muradovhoz mentem Csehországba sparringolni. Muradov nagyon ügyes, és fizikailag nagyon masszív, elképesztő testfelépítése van. Az egyik csapattársammal Karlos Vemola-val rendszeresen edz, aki ugye szintén cseh, így ő általa ismerhettem meg és kesztyűzhettem vele. Biztos vagyok benne, hogy Muradov jól fog teljesíteni a későbbiekben is. Tíz nappal a meccsem előtt mentünk le hozzá edzeni, és neki ugyanazon a hétvégén szereplése volt a UFC-ben.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC

- Dan Hooker vs Michael Chandler

- Chandler volt Bellator bajnok is, ezt ne felejtsük el. Őszintén én úgy gondoltam, hogy abban a UFC divízióban képes bárkit megverni, kivéve két embert: Conor McGregort és Dan Hookert. Hooker nagyon magas, míg Chandler elég alacsony, és ezért gondoltam azt, hogy ez nem túl jó sorsolás számára. De meglepően jól támadott és teljesített az egész meccs alatt Chandler. Lehetett látni rajta, hogy nagyon felkészült.

- A meccs végén bejelentette, hogy szeretné kihívni a nagyágyúkat, gondolt itt Khabibra, Conorra vagy éppen Dustinra. Ez csak show volt?

- Nem! Biztos vagyok benne, hogy tényleg ez a célja. Már volt az egyik legnagyobb szervezetnél, a Bellatornál világbajnok, és aki kicsit követi, az tudja, hogy nagyon jó. Mindenki azt gondolta róla, hogy a UFC-n kívül ő a világ legjobbja, és most szeretné azt is bebizonyítani, hogy a UFC-ben is tud maradandót alkotni és ott van a top3-ban.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC

- Conor McGregor vs Dustin Poirier

- Bevallom, én azt gondoltam, hogy a McGregor fog nyerni. Nem csak nekem, több embernek is feltűnt, hogy Poirier egy kicsit izgult a meccs előtt a konferencián. Azt hittem, hogy Conor már az első menetben kiüti Dustint, mint ahogy az első meccsükön. Viszont Dustin nagyon szépen rúgott Conor sípcsontjára, alig tudott menni utána az ír.

- Conor most nem csinálta a "cirkuszt". Miért?

- Sok rendőrségi ügy volt ellene mostanság, plusz ott vannak a gyerekei, talán ezért vett vissza kicsit. Találkoztam már vele, nagyon normális volt, és tudni kell róla, hogy ő sok mindent a show-ért csinál, de gondolom kicsit az elmúlt időben azért megváltozott a rálátása az életre. Dustin szerintem nem Conor viselkedése miatt volt megilletődve, sokkal inkább az járhatott a fejében, hogy mi volt az első meccsen. Van különbség a között, amikor tudod, hogy egy meccsen te rontottál el valamit, vagy amikor tudod, hogy a másik jobb volt. Ez megragadt benne szerintem, de a meccsen valami elképesztően teljesített. Dustin rúgásai megfogták Conort, akin lehetett látni, hogy lelassult és nem úgy mozgott, ahogy szokott. Conor alapállása is megváltozott kicsit, nem úgy használta a kezét, mint régen, és nem is rúgott annyit, mint amennyit szokott. Meg őszintén, nem volt válasza a vádlirúgásokra.

Sport365.hu - Conor McGregor bottal hagyta el az öltözőt - Videó Conor McGregor visszatérése nem úgy sült el, ahogy azt ő előre eltervezte. Dustin Poirier megállította őt, és a második menetben kiütötte. A mérkőzés után az ír harcos sántikálva, egy bot segítségével tudott csak közlekedni. A UFC 257 érkezett, ahol öt igen csak jónak ígérkező mérkőzést láthattunk a kártyán.

- McGregor bottal hagyta el az öltözőjét, és a mérkőzés után azt mondta, hogy folytatni akarja. Van még benne?

- Ez egy komplikált kérdés. Először is a botra reagálva, nekem is volt olyan, hogy kaptam egy komoly rúgást, amit ott még nem éreztem, de amikor az étteremben sétáltunk a lépcsőn, akkor már meglepődtem, hogy hoppá. Ezek a sérülések 2-3 nap alatt helyrejönnek.

Ez nem csak egy sima sport, ez az életed része. Biztos vagyok benne, hogy folytatni fogja, mert nem bír leállni. Szüksége van rá. Amikor nyersz, az a világ legjobb érzése, viszont, amikor vereséget szenvedsz, amit szerencsére még nem tapasztaltam meg, akkor meg a legrosszabb érzés lehet. Conor ismét érezni akarja, azt a boldogságot, amikor nyer, mert azt nagyon nehéz elfelejteni. Tehát az biztos, hogy visszatér, de azt nem tudom, hogy világbajnok tud-e lenni. Kicsit bonyolult az, amikor már családos az ember, és megannyi üzlete van. Már nem tud csak csak a harcra fókuszálni. Nehéz megtalálni az egyensúlyt, hogy a sportra koncentrálj, és az azutáni életed is építsd, mert mindkettőhöz egy egész ember kell.



Sport365.hu - Khabib megszólalt Conor veresége után A UFC 257 érkezett, ahol öt igen csak jónak ígérkező mérkőzést láthattunk a kártyán. McGregor 12 hónap után tért vissza az Octagonba egy régi riválisa, Poirier ellen, akit 2014-ben egyszer már legyőzött az első menetben az ír. Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images A hölgyek szalmasúlyú súlycsoportjában Rodriguez a nyolcadik a ranglistán, míg Ribas a tizedik.

- Khabib üzent Mcgregornak és Dana White-nak is, miszerint nincs értelme visszatérnie.

- Khabibnak igazat tudok adni, azzal kapcsolatban, amit McGregornak üzent. Jelenleg Conor köré van építve a csapata, míg régebben ő is részese volt annak. Ez nagy különbség, általában a bokszolóknál szokott így lenni. Szerintem azok tudnak sokáig eredményesek lenni, akik hosszú ideig a csapat részeseként dolgoznak, mert akkor mindig van olyan ember, aki megmondja mit hibáztál. Míg, ha köréd van építve a brigád, akkor csak "igenemberek" lesznek melletted.

Szerintem, aki miatt Khabibnak érdemes lenne visszatérnie, az Micheal Chandler. Ő megnehezítheti Khabib dolgát, mert nagyon jól birkózik, és állva sem ügyetlen. Mindenki attól fél Khabib ellen, hogy jajj levisz minket a földre. Általában úgy is szokott történni, hogy üt párat, majd a földön folytatja Khabib, nos, ez Chandler ellen már nem lenne olyan könnyű számára szerintem.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC

- Ennek ellenére szerinted van rá esély, hogy látjuk még őt harcolni?

- Ha az édesanyja megengedi neki, akkor igen. Látni róla videókat, hogy még mindig edz és élvezi. De úgy tűnik, hogy már inkább az edzősködés felé kacsingat. Még egy meccset talán látok benne, de többet nem.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC



- Dustin Poirier jelenleg a megérdemelt világbajnok?



- Igen. Most ő van egy olyan szinten, hogy a legtöbb meccsét megnyerte. Visszavonult Khabib, de még mindig övé a cím. Szívesen megnéznék egy Chandler - Dustin meccset is, de ott van Charles Oliveira is, aki szintén a legjobbak között van.

Sport365.hu - "Apukám miatt mindenki azt hiszi, hogy nekem minden egyszerű, pedig nagyon nem" 2014 óta él Londonban, édesapja, Növényi Norbert miatt sokan azt hiszik, számára minden olyan egyszerű, pedig ő is ugyanúgy küzdött nehézségekkel. Rendkívül fontos szerepet tölt be az életében a sport, hisz az adott számára szinte mindent. A koronavírus megnehezítette az ő életét is, azonban egy percig sem veszett el a motivációja, miszerint ő akar lenni a világ legjobbja!

Borítókép:facebook/Bellator Europe