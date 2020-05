Újabb felvételek kerültek elő Evander Holyfield edzéseiről, és a korábbi nehézsúlyú bajnok rajongói attól tartanak, hogy nem olyan jó, mint a riválisa, Mike Tyson.

Tyson volt az, aki először lelkesítette fel a szurkolókat a lehetséges visszatéréséről, amikor a hónap elején közétett a közösségi felületén egy edzésvideót, amiben azt állította, kész újra ringbe szállni pár jótékonysági mérkőzés erejéig.



Nemsokra rá Holyfield is hasonlóan megosztott egy edzésvideót, amiben ő is bejelentette visszatérését. Az emberek természetesen azt akarják, hogy a két fél között összejöjjön a legendás harmadik összecsapás.

A korábbi bajnokról már több felvétel is kiszivárgott, és a rajongók egyáltalán nincsenek meggyőződve arról, hogy olyan jól néz ki, mint az a férfi, aki a 90-es években kétszer is legyőzte Tysont.

"Team Holyfield preparing for battle," wrote heavyweight legend Evander Holyfield, who recently took to social media to post a video showing him putting in ...