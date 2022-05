A UFC 274-es gálán Charles Oliveira lehangoltan érezhette magát, miután nem volt már tétje Justin Gaehtje elleni mérkőzésének, mert a brazil harcművész nem érte el a kívánt súlyt.

A UFC szabályai szerint Charles akkor sem tudta volna megtartani, ha nyert volna. Mivel már nem volt tétje a találkozónak. Mivel veszítenivalója nem volt Oliveira mindent megpróbált amit tehetett. Ellenfele is nagyokat hibázott az első percekben, majd magabiztossá vált, miután egy perc alatt kétszer is megütötte Oliveirát.

Miután megvizsgálták az esetet Oliveira nem hibázott, és amikor lehetősége nyílt rá, támadásba lendült. Amint lehetősége volt egy fojtásra, azonnal élt vele. Gaethje arca sok mindent elárult, mert tudta, hogy mit rontott el, amikor ő neki volt esélye.

Charles Oliveira sinks in the RNC on Justin Gaethje after a wild back and forth slobberknocker. 4/4 stars #UFC274 pic.twitter.com/bQWcLk5dia