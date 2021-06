A 63 kilogrammos Özbas Szofi kikapott a vigaszágon, így hetedik lett szerdán a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.

A vb negyedik napjának utolsó állva maradt hazai versenyzője - aki 27-edikként olimpiai kvótás helyen áll a világranglistán - a vigaszágon elsőként a brazil Ketleyn Quadrosszal találkozott. A 33 éves ellenfél bronzérmet nyert a 2008-as pekingi olimpián, idén pedig megnyerte a pánamerikai bajnokságot. Az ifjúsági olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar előzőleg háromszor csapott össze a dél-amerikaival, az első csatát Quadros nyerte a 2019-es budapesti Grand Prix-n, az utóbbi kettőn viszont a 19 éves Özbas bizonyult jobbnak.



A Békés Megyei Kano JSE versenyzője kiegyenlített párharcot vívott az első percben, majd a rutinos ellenfél hanyatt vetődve a földre vitte őt, és vazaarit kapott. Az akciónak még nem volt vége, Quadros rögtön leszorítással folytatta, amelyből a magyar tinédzser nem tudott kiszabadulni, így ipponvereséget szenvedett.



"Örülök, ha kívülről magabiztosnak látszottam, én is erősnek éreztem magam mindegyik meccsem előtt. A végére besűrűsödtek a mérkőzések, nem igazán volt időm közöttük pihenni, az utolsó meccs szerintem most ennek tudható be" - idézte a vb közösségi oldala a magyar cselgáncsozót.

"Elfáradtam. Próbáltam mindent beleadni, de azt érzem, hogy még tágítanom kell a fizikai korlátaimon. Ahány versenyen vettem részt eddig, annyi féle lelkiállapotban éreztem magam. Versenyek előtt ez nekem gyakran könnyek formájában valósul meg. Ezen a folyamaton mindig át kell esnem a versenyek előtt, gyakran még közvetlenül a szőnyegre lépésem előtt is. A feszültség és az izgalom nálam így jelentkezik, de utána már nyugodt tudok lenni" - mondta Özbas Szofi, és hozzátette, mindenképpen megpróbálja az olimpia előtti időt hasznosan eltölteni.

"Amellett, hogy nagyon keményen dolgozunk, napi két edzésünk van, de a kemény munka mellett igyekszem aktív pihenőidőt is a napirendembe beépíteni. Rengeteg segítséget kapok, úgyhogy egyáltalán nem vagyok egyedül."



Özbas így első felnőtt vb-jén hetedikként zárt. Csütörtökön a 90 kilogrammos Tóth Krisztián és Sáfrány Péter, valamint a 70 kilós Gercsák Szabina képviseli a hazai színeket a vb-n.

Borítókép: Amilcar Orfali/Getty Images