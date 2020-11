A fegyelemről és a sikeres taktikáról is beszélt Karakas Hedvig, miután aranyérmet nyert 57 kilogrammban a prágai cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján.

"Hosszú meccs volt a döntő, de nem éreztem fáradtságot, inkább az volt fárasztó, hogy végig fókuszálni kellett" - mondta boldogan az MTI-nek. "Nem igazán zavart, hogy már hétszer kikaptam Monteirótól, aki nagyszerű dzsúdós, mert edzőmmel, Toncs Péterrel alaposan átbeszéltük a teendőket ellene. Tudtam, hogy nem szabad rárohannom, és azt is, hogy fantasztikus erőállapotban vagyok, így nyugodtan mehettem bele a hosszabbításba is. Az intések nem fogtak meg, előtte is voltak már olyan meccseim itt, amikor két figyelmeztetésnél tartottam."

A BHSE 30 éves versenyzője kifejtette, tisztában volt azzal, hogy az egymás elleni mérleg nem neki kedvez.

"Pontosan ezért nagyon szerettem volna már legyőzni a portugált, mert úgy voltam vele, hogy mikor, ha nem most" - tette hozzá.

Sport365.hu - Karakas Hedvig Európa-bajnok lett Prágában Az olimpiai kvótás helyen álló magyar versenyző negyedik mérkőzésén a portugál Telma Monteiróval szállt szembe, akit eddigi nyolc találkozójukon csak egyszer tudott megverni. A 34 esztendős rivális a női dzsúdó egyik legnagyobb sztárja, olimpiai bronzérme mellett négyszeres világbajnoki második, Eb-ken pedig már 13 érmet - köztük öt aranyat - gyűjtött.

Edzője, Toncs Péter a végigizgult napot ecsetelte:

"Háromkor lett vége a selejtezőknek, Hédi pedig hatkor jött a döntőben, szerintem ez idő alatt kilométereket gyalogoltam a csarnokban. Ami a portugált illeti, teljesen lekottáztuk előre a meccset, tudtuk, hogy nagyon rutinos és gyors ellenfélről van szó. Én elsősorban azt kértem Héditől, hogy ne essen el."

A női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó tréner elmondta, az aranypontig tartó ráadásban tanítványa a megbeszéltek szerint taktikát váltott.

"Mivel az ellenfél számított rá, abban maradtunk, hogy Hédi nem támad derékra. A vége felé viszont Monteiro már kókadni látszott, akkor már alkalmazta ezt a fogást, és meg is lett az eredménye a harmadik intés formájában. Mindent betartott, amit megbeszéltünk, és még nyolc perc után is teljesen ott volt fejben" - tette hozzá Toncs Péter.

Borítókép: Út a tokiói olimpiáig/Facebook/M4Sport