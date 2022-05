Eddie Hearn, Anthony Joshua promótere a jövő héten szeretne hivatalos bejelentést tenni az IBF, WBO, WBC, IBO nehézsúlyú bajnok Oleksandr Usyk elleni visszavágóról.

Tavaly szeptemberben Usyk egyhangú pontozással legyőzte Joshuát. A visszavágóra várhatóan július 23-án kerül sor a Közel-Keleten. Múlt hónapban, a londoni Wembley Stadion 94 ezres tömege előtt, a WBC nehézsúlyú bajnoka, Tyson Fury megvédte címét a kötelező kihívó, Dillian Whyte ellen, akit a hatodik menetben ütött ki. Ezt követően Fury kifejezte szándékát, miszerint visszavonul az ökölvívástól.

„Nagyon könnyű helyzetben van Fury, most van egy kis ideje gondolkodni. Simán visszatérhet, mondván, hogy tudom mit mondtam a meccsem után, de itt vagyok. A WBC-nek nem szabad elvennie tőle az övet, és Fury még várhat a visszavonulásával is, hiszen csak most bokszolt. Tehát minden a legjobban alakult, de természetesen mindannyian tudjuk, hogy nem vonul vissza. Arra számítok, hogy decemberben láthatom majd a Joshua-Usyk győztese ellen” – mondta Hearn az IFL TV-nek.

