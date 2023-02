A WBA, WBC, IBF és WBO nehézsúlyú világbajnoki címvédő összecsapást eredetileg Szaúd-Arábiában tartották volna, mielőtt új helyszínt jelentettek be. A hét elején arról számoltak be, hogy a szaúdiak nem tudják megerősíteni, hogy az új dzsiddai stadionjuk időben elkészül-e az április 29-i mérkőzés megrendezéséhez. Ennek következtében a promóterek most a londoni Wembley Stadion felé fordították figyelmüket, ahol Fury 2022 áprilisában Dillian Whyte kiütésével megvédte WBC nehézsúlyú világbajnoki címét.

A Matchroom Sports vezetője azonban, amely Fury fő riválisa, úgy véli, hogy a szaúdiak nem érdeklődnek, mert egyik bunyósa sem érintett.

„Nem elég nagy a mérkőzés. A meccs nem elég nagy ahhoz a pénzhez, amit Tyson Fury akar, mert nem Anthony Joshua az ellenfél. Joshua lehet az egyetlen fickó, aki képes ekkora pénzt mozgósítani, de remélhetőleg idővel összetudjuk őket hozni, és akkor Tyson megkapja azt az összegeket, amit szeretne” – mondta Hearn

AJ 27 mérkőzéses karrierje során kétszer bokszolt Szaúd-Arábiában. Az ökölvívó szupersztár először 2019-ben utazott a Közel-Keletre egy Andy Ruiz Jr. elleni mérkőzésre, aki sokkoló módon megállította őt. 2022 augusztusában ismét Szaúd-Arábiába utazott, hogy megpróbálja visszaszerezni nehézsúlyú bajnoki címét Usyktól, aki egy évvel korábban könnyedén megfosztotta őt a tróntól. Joshua akkor is kikapott, ezúttal megosztott pontozással.

Áprilisban megpróbálja újra a helyes útra terelni a karrierjét, amikor Jermaine Franklin ellen lép ringbe a híres londoni O2 Arénában. Egy győzelemmel akár egy sokat emlegetett Fury elleni összecsapást is összehozhatna. A brit duót évek óta folyamatosan összefüggésbe hozták az egymás elleni mérkőzéssel, de eddig nem tudták megvalósítani, és ezzel frusztrálták a bokszrajongókat.

Ha hinni lehet Hearn-nek, a pénz nem lesz akadálya a Fury vs Joshua mérkőzésnek, és akár még idén összecsaphatnak Szaúd-Arábiában.

Borítókép: Getty Images