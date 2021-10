Parázs ütközeteket hozott a nyolcadik Superfight Series Hungary gála, ahol nívós hazai és nemzetközi muay thai és K-1 mezőny vonult fel a székesfehérvári Alba Regia Sportcentrumban.

„Ennyi pozitív visszajelzést még sosem kaptam, mint a mostani gála után” – jelentette ki Botka István, a Prémium Média & Sport Management Zrt. sportmenedzsere. A rendezvény egyik társszervezője elmondta, hogy a nemzetközi mérkőzések megszervezése komoly procedúra volt, mint ahogyan a külföldi sportolók utaztatása is. Kiemelte, hogy az egyik versenyző reptéri, becsekkolás előtti koronavírus-tesztje pozitív lett, emiatt nem volt megvalósítható Bereczki Dominik mérkőzése.

„Akadtak nehézségek, amik gyakorta hátráltatták a szervezési munkánkat, de ez minket még erősebbé tesz” – tette hozzá Botka István, aki szót ejtett arról is, hogy talán még sosem volt ilyen erős mezőny a Superfight Series gálákon, amit jól jelez, hogy a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok Spéth Norbert összecsapott az ukránok világbajnokával, Igor Liubchenkóval.

„Spéth Norbert hat éve nem bunyózik itthon, mert annyi külföldi felkérése van és egy olyan kiváló szintű versenyző. Az, hogy őt le tudtuk szerződtetni erre a versenyre, az óriási eredmény. Aki ismeri a sportágat, az erre a mérkőzésre volt kíváncsi, ennek nagy híre ment. Az, hogy a magyar versenyzők nyerték az összecsapásokat, nem azt jelenti, hogy gyenge minőségű külföldi versenyzők jöttek, hanem, hogy a magyarok milyen jók. Érdemes visszanézni a gálát. Vannak még versenyzők jópáran, akik most különböző okokból nem tudtak részt venni, gondolok itt Bereczki Dominikre vagy Kiss Balázsra, ők a következő rendezvényen valószínűleg ringbe fognak lépni. Nagyon fontos, hogy a jövőben is jó képességű külföldi versenyzőket hívjunk, a nézők is erre kíváncsiak, szakmailag is csak ennek van értelme. Ezt szerintem tudjuk tartani. Helyszín szempontjából sportcsarnokokban gondolkodunk, hogy a színvonalat szervezésben is tartani tudjuk, vagy inkább még emelni. A nagy célunk az, hogy két-három év múlva meg tudjuk tölteni a Papp László Sportarénát. Ez nagy kihívás” – tekintett előre.

„A sportágat népszerűsíteni kívánjuk vidéken is, a fővárosi közönség fix, ők elmennek minden eseményre, de szeretnénk, hogy ne csak néhány száz, hanem több ezres rendezvényeket tudjunk tartani” – folytatta.

A nyolcadik Superfight Series gála több szempontól is különleges volt, most először live stream formájában lehetett követni a mérkőzéseket, így azok sem maradtak le a parázs csatákról, akiknek nem volt védettségi kártyájuk.

„Ezt a vonalat vinni fogjuk tovább. Annak ellenére, hogy fizetős volt és komoly összegre állítottuk be, így is több százan nézték a versenyt, biztos vagyok benne, hogy Ukrajnából és Csehországból sok nézőnk volt, mert ők nem tudtak beutazni.”

Botka István végezetül arról beszélt, hogy 2022-ben három Superfight Series gálát szeretnének tartani, az elsőre jövő márciusban kerülhet majd sor.

„Egy nagy kínai sportszervezet érdeklődik hazánk iránt, ők egy komplett delegációval jönnének, újból létrejöhet egy olyan összecsapássorozat, mint korábban Kecskeméten. A fejemben már megvan a két következő helyszín, város, ahol még sosem jártunk a versenysorozatunkkal, de egyelőre többet nem árulhatok el” – zárta szavait.

A 8. Superfight Series főmérkőzéseinek eredménysora:

1. Forgó Zalán vs Lukas Klaska (muaythai, 60 kg, 3x2) – pontozással nyert Forgó Zalán

2. Horváth Dominik vs Borsodi Mátyás (K-1, 71 kg, 3x3) – pontozással nyert Horváth Domini

3. Sándorfi Ajsa vs Michaela Hlavaciková (muaythai, 60 kg, 3x3) – pontozással nyert Sándorfi Ajsa

4. Bordás Alex vs Tresó Roland (K-1 72,5 kg 3x3) – pontozással nyert Bordás Alex

5. Szakolczai Martin vs Görbics Gábor (K-1, 71 kg, 3x3) – pontozással nyert Szakolcai Martin

6. Tóth Csaba vs Jovan Smilic (K-1, 81 kg 3x3) – pontozással nyert Tóth Csaba

7. Szána Patrik vs Awos Zyade Mansor (muaythai 67 kg 3x3) – pontozással nyert Szána Patrik

8. Spéth Norbert vs Igor Liubchenko (muaythai 3x3, 65 kg) – pontozással nyert Spéth Norbert