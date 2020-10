Roy Jones Jr elárulta, hogy a novemberi Mike Tysonnal folyatott küzdelmük azért maradt el, hogy több időt biztosítson ellenfelének a felkészülésre.

Nyáron jelentették be, hogy Jones Jr és Tyson szeptemberben egy nyolcmenetes jótékonysági összecsapáson vesznek részt. A dátumát végül megváltoztatták és novemberre tolták.

A rajongók a késést annak tudták be, hogy nem lehetnek nézők az összecsapáson, de Jones Jr felfedte az igazi okot. A korábbi világbajnok szerint Tysonnak több időre volt szüksége az edzéshez - különben nem lett volna igazi bunyó szeptember 12-én.

"Biztos vagyok benne, hogy én egy kicsit jobban fel tudok készülni, mint ő, mert sokkal hosszabb ideig inaktív volt. Már nem sok van hátra, és ő még mindig Mike Tyson, aki igenis tud még ütni. De hat hét nem lett volna elég számára, hogy felkészüljön. Nem mintha félnék tőle, de hat hét alatt esélye sem lett volna ellenem felkészülnie. 12 hét múlva sokkal több. Jobb lesz így, mint ahogy lett volna."

Mindkét harcos a WBC újonnan létrehozott Frontline övéért fog harcolni.



Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.



They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9