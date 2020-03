A közelmúlt legeredményesebb magyar amatőr bokszolója, Harcsa Zoltán bejelentette visszavonulását. Ez sokkal bonyolultabb és fájóbb mintsem azt elsőre sokan gondolnák. Hiszen egyáltalán nem erre készült. Úgy képzelte el, hogy ott lesz a 4 hónap múlva induló olimpián, de valami félresiklott.

Ezt követően jött Harcsa Norbert és Harcsa Zoltán videója, ami sokaknál kicsapta a biztosítékot . Ezt követően megkerestük Bacskai Balázst is, aki elmondta a saját oldalát. Mindenki arra várt, hogy megszólaljon a Magyar Ökölvívó Szövetség is, ami meg is történt: Balzsay Károly állt ki a kamerák elé.

Sport365.hu - Balzsay szerint, ha Harcsa "tökös lett volna", akkor felmegy a ringbe és bokszol Balzsay Károly, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a visszavonulását kedden bejelentő Harcsa Zoltánt hamis állításokkal felhergelték és ez vezetett döntéséhez és botrányos viselkedéséhez, amiért fegyelmi eljárást indított ellene a magyar szövetség.

Erre pedig jött Harcsa Zoltán válasza is, aki nem köntörfalazott: "Engem nem erőfelmérőre hívtatok, hanem olimpiai kvalifikációs válogató mérkőzésre!"

