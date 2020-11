Tizenöt év után visszatér a szorítóba Mike Tyson, a nehézsúlyú profi ökölvívás egykori királya, és egy mérkőzésen összecsap azzal a Roy Jones Jr-ral, aki négy súlycsoportban is eljutott a világbajnoki címig. A találkozót november 28-án rendezik, Magyarországon kizárólag a Sport1-en lehet majd élőben nyomon követni. Felvezetésképpen látható lesz 10 klasszikus Tyson-meccs és egy elképesztő dokumentumfilm is.

Mike Tyson (50-6, 44 K. O.-T. K. O., 2 no contest) 20 évesen, 1986-ban lett minden idők legfiatalabb profi nehézsúlyú világbajnoka, 2020 második felében, 54 évesen pedig formába hozta magát, és 15 év után, novemberben visszatér a ringbe. Legutóbb 2005. június 11-én öklözött, akkor kikapott Kevin McBride-tól, miután a hatodik menetet követően ülve maradt a székén. Az idén nyáron azt is megtudtuk, hogy Roy Jones Jr. (66-9, 47 K. O.-T. K. O.) lesz az ellenfél, akit sokan minden idők egyik legjobb bunyósának tartanak. Pályafutása során a négy nagy szervezet (IBF, WBA, WBC, WBO) legalább egyikénél a középsúly, a nagyközépsúly, a félnehézsúly és a nehézsúly trónján is ült. Már 51 éves, de 2018-ban is bunyózott, és bár a Scott Sigman elleni győzelem után bejelentette visszavonulását, nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy megfelelő rivális ellen visszatér.

Sport365.hu - Mike Tyson 17 éves korában volt utoljára ilyen formában Mike Tyson szerint tizenéves kora óta nem volt ilyen kevés a súlya, mint most, amikor is egy jótékonysági mérkőzés keretein belül ringbe lép Roy Jones Jr. ellen. Az 54 éves Iron Mike és az 51 éves Hook kapitány a Los Angeles-i Staples Centerben csapnak össze.

Ennek 2020. november 28-án jön majd el az ideje, amikor nyolc menet erejéig egymásnak feszül a két legenda Los Angelesben. Az Egyesült Államokban a két sztár összecsapása köré szervezett gála pay-per-view-rendszerben, 50 dolláros előfizetést követően érhető el, Magyarországon viszont a Sport1 extra költség nélkül hozza házhoz a legendák ütközetét. További hírességek is feltűnnek majd a ringben, például a korábbi NBA-játékos és zsákolóbajnok, Nate Robinson vagy a YouTube-ról ismert Jake Paul.

A közvetítési csomag azonban jóval bővebb ennél a gálánál. A találkozót megelőző időszakban, novemberben 10 klasszikus Tyson-bunyó is képernyőre kerül, az első szárnypróbálgatásoktól kezdve a Trevor Berbick elleni első vb-címszerzésen át egészen a Michael Spinks elleni diadalig, amikor a WBA, a WBC, az IBF és a The Ring magazin vb-övet is megszerezte. Zárásként megnézhetjük, 1990-ben hogyan ért véget Tyson veretlensége James „Buster” Douglas ellen a 38. profi meccsén. A hab a tortán egy másfél órás ESPN-dokumentumfilm, amely az Evander Holyfield, Mike Tyson rivalizálás történetét dolgozza fel, és felidézi a boksztörténelem két felejthetetlen Tyson-Holyfield ütközetét is 1996-ból és 1997-ből.



Fotó: dazn



A menetrend:

Tyson-klasszikusok, 1. rész (Michael Johnson, Mike Jameson, Jesse Ferguson, Steve Zouski): november 10., kedd 20:30, Sport1

Tyson-klasszikusok, 2. rész (James “Quick” Tillis, Trevor Berbick, Michael Spinks): november 13., péntek 19:00, Sport1

Tyson-klasszikusok, 3. rész (Larry Holmes, Frank Bruno, James “Buster” Douglas): november 20., péntek 20:30, Sport1

Chasing Tyson (A Mike Tyson – Evander Holyfield összcsapások története): november 27., péntek 21:00, Sport2

Mike Tyson – Roy Jones Jr.: november 28-án élőben a Sport TV-n

Forrás: sport1tv.hu

Borítókép:Aaron Rapoport/Corbis/Mark Kolbe/Getty Images