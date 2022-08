Az IBF, a WBA, az IBO középsúlyú bajnoka, a 40 éves Gennagyij Golovkin elismeri, hogy nagyon közel áll a visszavonuláshoz.

Szeptember 17-én, a Las Vegas-i T-Mobile Arénában Golovkin megküzd pályafutása egyik legnagyobb riválisával, Saul Canelo Alvarezzel egy trilógiaharcban.

Canelo megígérte, hogy véget vet Golovkin karrierjének.

„Amúgy is hamarosan visszavonulok. Akár hozzásegít ehhez akár nem. Valljuk be, már 40 éves vagyok, hamarosan véget ér a karrierem” - mondta Golovkin a The Sunnak.

Golovkin és Canelo 2017-ben egy vitatott küzdelem során döntetlent ért el, majd egy évvel később a mexikói bokszoló pontozással nyert. A harmadik találkozó ellenségességét tekintve szinte nehéz elhinni, hogy a két ökölvívó egy ponton baráti viszonyban volt egymással.

Míg Canelo nyíltan hangot ad Golovkin iránti "gyűlöletének", GGG nem viszonozza ezeket a mély érzéseket.

„Izgalmas meccseket vívtunk egymás ellen. Változó volt a kapcsolatunk, de aztán elkezdett túl sokat képzelni magáról. Most már nagy sztár, és ennek a hírnévnek vannak mellékhatásai nála. Nem érzek gyűlöletet iránta. Számomra ő csak egy sportoló, csak egy másik ember. Csak egy bokszoló.”

