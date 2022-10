A WBC nehézsúlyú világbajnok Tyson Fury nem veszi félvállról a veterán Derek Chisora elleni közelgő trilógia mérkőzést, amelyre december 3-án kerül sor a Tottenham Hotspur Stadionban.

Fury az első két összecsapásukon legyőzte Chisorát. 2011-ben egyhangú pontozásos győzelmet, míg 2014-ben kiütéses sikert aratott.

Fury sokkal jobb bunyós, mint akkoriban volt, de a "Cigánykirály" úgy véli, Chisora is jobb lett a két találkozójuk óta.

„Jön és pontosan azt teszi, amihez ért, háborúba megy. "Del Boy-ról War-ra változtatta a nevét, és háborút fogunk kapni. A második alkalommal kényelmesen kiütöttem őt, de Chisora stílusa megváltozott, ahogy az enyém is! Régebben egy hátulról bokszoló voltam, de most már egy romboló vagyok! Amikor két nehéz erő ütközik, akkor valakit kiütnek. Ha rám mér egy ütést nagy lendülettel, végem lehet. De ez fordítva is igaz, szóval a szurkolók nyerik a legtöbbet ezzel a meccsel.”

Fury a WBO, IBF, IBO, WBA bajnok Oleksandr Usyk ellen szeretett volna egy év végi vitathatatlan mérkőzést vívni, de a viadal nem jött létre, mivel Usyk 2023 első negyedévében szeretne visszatérni.

A cikk folytatásáért kattints a képre.

Borítókép: Getty Images