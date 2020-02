A legnagyobb tisztelettel beszél folyamatosan Tyson Fury a legendás Mike Tysonról. Legutóbb azt firtatta, hogy a jelenlegi nehézsúlyú bokszolók közül nincs senki sem, aki felvehette volna vele a kesztyűt.

Az „Iron Mike” becenévre hallgató ökölvívót Muhammad Ali mellett minden idők legjobb bokszolónak tartják.

A 31 éves Fury egy képet tett fel Instagram oldalára az élő legendáról, akit csak úgy jellemzett, hogy az „eredeti rossz ember”.

„Az eredeti rossz ember, @miketyson, aki mindenkit megvert volna. Boldog vagyok, hogy a nevét viselhetem: #TYSONFURY #GYPSYKING”

