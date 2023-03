Alexander Krassyuk, a WBO, IBF, IBO, WBA nehézsúlyú bajnok Usyk promótere nemrég elárulta, hogy a Fury elleni leszámolás jelenleg halott ügy. A mérkőzésről az elmúlt hetekben mélyreható tárgyalások folytak, a mérkőzés időpontja április 29. volt a londoni Wembley Stadionban.

Usyk és a kezelői azzal vádolták Furyt, hogy folyamatos követeléseket támaszt, miután az ő oldaluk beleegyezett egy 70-30-as pénzfelosztásba a Cigánykirály javára. Krassyuk szerint a mérkőzés jelenleg halott ügy, és más lehetőségeket fognak keresni.

„Ha elkezdeném elmondani, hogy mi mindent akart Fury, egy, öt, tíz vagy tizenöt perc nem lesz elég. Volt egy lista, amiket a maga javára akart, teljesen elfogadhatatlan volt és tiszteletlen az egyesített bajnokkal és a korábbi vitathatatlan cirkálósúlyú bajnokkal szemben” – mondta Krassyuk a Talk Sportnak.

„Nem hozhatom nyilvánosságra a tárgyalásokat, ez az etika része. Szóval, ha elkezdek belemenni a részletekbe, az nem fog jól kinézni. Talán, ha a másik fél hajlandó lenne vállalni a döntést, hogy nyilvánosságra hozza, mik voltak, akkor beszélhetünk róla. Jelenleg nem fogom ezt megtenni…. Hatalmas sajnálattal a szívemben be kell vallanom, hogy a mérkőzésnek vége… Usyk rövid szünetet tart, és eleget tesz a mandátumának.”

Warren azonban nem kész lezárni a tárgyalásaikat. A veterán promóter kifejtette, hogy az egyetlen nagy vitás pont a visszavágó záradék.

„Tyson nyilvánosan kijelentette, hogy el kellene törölnünk a visszavágót, ez az alku egyszerűsítését szolgálta. A visszavágó záradékok nagyon bonyolultak lehetnek, Tyson már tapasztalt ilyesmit, amikor egy visszavágó megakadályozta egy Anthony Joshua ellni mérkőzését (2021-ben), mivel Deontay Wilder bíróságra vitte az ügyet. Mindenesetre meggyőztem Tysont, hogy vállalja el a visszavágót Usykkal, és ő bele is ment. Szóval vasárnap azt mondtam nekik, hogy lesz visszavágó. Aztán belekerültünk abba a helyzetbe, hogy a visszavágó pénzét hogyan osztjuk fel, és ezen dolgoztunk… Miért nem lehet túllépni rajta, ha akarja a meccset? Mi is akarjuk a meccset, miért nem lehet ezen túllépni?… Nincs ok arra, hogy ez a meccs elmaradjon” – mondta Warren a Talk Sportnak.

Warren jelzi, hogy Usyk és a kezelői sürgetik, hogy a visszavágó záradékot rögzítsék – a pénzösszeg miatt. Ha Usyk továbblép, akkor legközelebb a WBA „rendes” bajnoka, Daniel Dubois-al találkozik, majd a WBO címet védheti meg Joe Joyce ellen és őt követheti az IBF címvédés Filip Hrgovic ellen.

„Tudod, miért akarják a visszavágó záradékot? Mert ez két fizetős meccs. Hol fognak annyi pénzt keresni, amennyit Tyson ellen kétszer is meg tudnak? Nem fognak annyi pénzt kapni, hogy Filip Hrgovic, Joe Joyce vagy Daniel Dubois ellen bokszoljanak. De Tyson rengeteg pénzt hoz az asztalra, ezért akarják. Hajlandóak vagyunk ugyanolyan alkut kötni, mint amilyet az Anthony Joshua elleni visszavágóért kötöttek. Tudom, hogy mi az az alku, szóval belemegyünk, nem lesz vele probléma.”

Borítókép: Getty Images