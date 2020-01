A brit Tyson Fury azt ígérte februári ellenfelének, az amerikai Deontay Wildernek, hogy kiüti őt a Las Vegas-i ökölvívógálán.

A két nehézsúlyú bokszoló 2018 decemberében már összecsapott egymással, akkor úgy lett döntetlen a találkozó végeredménye, hogy a 31 éves Fury a kilencedik és a tizenkettedik menetben is a padlón volt. A brit most azt ígérte, ezúttal más lesz a Boksz Világtanács (WBC) világbajnoki övéért kiírt mérkőzés képe.



"Két menet után aludni fogsz. Folyamatosan ugyanazt álmodom: pókerezek, mindig kettest osztanak nekem, ez nem lehet véletlen" - üzent sajtótájékoztatóján a 30 mérkőzéséből 29 győzelemmel és egy döntetlennel álló Fury riválisának.



A 33 éves WBC-világbajnok Wilder - aki eddigi 43 profi mérkőzésén maradt veretlen (42-0-1) - nem sokáig késlekedett a válasszal: az amerikai ökölvívó közölte, ő az oroszlán, a dzsungel királya, a február 22-i mérkőzésen pedig "le fogja tépni" Fury fejét, és a ringből is kiüti ellenfelét.



A két veretlen ökölvívó nagy érdeklődéssel várt találkozóját az MGM Arénában rendezik.

Borítókép: Kevork Djansezian/Getty Images