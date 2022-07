Mike Tyson hamar elherdálta vagyonát, ám megtanulta a kemény leckét, amit most próbál továbbadni.



Mike Tyson dollármilliókat keresett sportkarrierje során, de élete egy pontján csődbe ment, mert rosszul gazdálkodott a pénzével és saját bevallása szerint elpazarolta azt. Tyson 1985. március 6-án kezdte profi ökölvívó pályafutását, és 2005-ben lépett ringbe utoljára. A profi sportban eltöltött húsz éve alatt a bokszoló hatalmas vagyont halmozott fel. Sokak szerint ez az összeg több volt, mint 400 millió dollár. Bár ez rengeteg pénz, Tysonnak szinte az összeset sikerült elherdálnia. Arról, hogy mi lett ezzel az összeggel, nemrég maga a bokszoló számolt be egy podcastban.



„Amikor ennyi pénzt keresel, az sokáig tart. A pénz nem fogyott el azonnal, 15-16 évbe telt, mire csődbe mentem. Sok hülyeséget csináltam, mint pl. "Hé, kicsim, tetszik ez az autó? Oké, gyere és töltsd velem a hétvégét”, tiszta őrültség, amit a pénzeddel csinálhatsz" - mondta Tyson.



A The Pivot podcastnak adott nyilatkozataiban, Iron Mike elmondta, hogy az utolsó dolog, amire hatalmas összeget költött, az a függősége elleni rehabilitáció volt.



„A maradék pénzemet rehabilitációra költöttem, körülbelül egymillió dollárt. Maradt elég pénzem, körülbelül 2 millió dollár, és vettem egy házat Phoenixben. A házat nehéz volt eladni, de végül valakinek megtetszett és megvette. Ez Isten munkája.”



Tyson, aki 1986-ban volt először nehézsúlyú világbajnok vagyonának egy részét luxuscikkekre költötte. Számos gyémánt nyakláncot, egy aranykádat és bengáli tigriseket is vásárolt magának. A történelem legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka azonban megtanulta a leckét, és azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amit nem fog megtenni, az az, hogy gyermekeinek adja a vagyonát, mert ezzel ártani fog nekik és nem segíteni.



„Imádkozz többet és dolgozz keményebben. Légy a legkeményebb munkás, és higgy magadban, nem segíthetek rajtuk azzal, hogy pénzt adok nekik. Csak árthatok nekik, ha pénzt adok nekik. Tanulniuk kell, mert ha nincsenek törekvéseik és tapasztalataik a csapásokkal kapcsolatban a legkisebb harc után is megadják magukat."



Iron Mike-nak jelenleg van egy kannabisztermeléssel foglalkozó cége Kaliforniában, amelynek a becslések szerint havi 500 000 dolláros bevétele van. A mélypontot elérte, de a korábbi nehézsúlyú bajnok kapott egy második esélyt, és úgy tűnik, él vele.

