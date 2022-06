Zseniális felvétel készült Mike Tysonról.



Jimmy Kimmel Live a Twitteren tett közzé egy nagyszerű felvételt, amelyben arra kérte az utca embereit, hogy értékeljék Mike Tysont. Csakhogy csavart egyet a dolgon, így miközben a gyanútlan emberek válaszoltak a legendás bokszolóval kapcsolatos kérdésekre, Tyson egy kis képernyőn nézte mi történik, majd egy óvatlan pillanatban előbújt rejtekhelyéről.



Az első válaszadótól azt kérdezték ki minden idők legnagyobb sportolója, ő pedig nem sorolta az első háromba Tysont, aki ekkor megjelent és vidáman közölte, hogy kíváncsi a teljes válaszra. Ezt követően egy fiatal lány következett, akinek arra a kérdésre kellett válaszolni, ki nyerné meg Conor McGregor és Mike Tyson harcát. A mit sem sejtő nő Conor McGregort jelölte meg, ám ekkor ismét képbe került a bokszoló.





A soron következő válaszadó úgy fogalmazott, Tysont egy kissé őrültnek tartja, mire a korábbi nehézsúlyú bajnok a színfalak mögött azt mondta: szerencse, hogy békés ember vagyok. Egy középkorú úr gondolkodás nélkül igennel felelt arra a kérdésre, hogy beállna-e Tyson ellen, ám igencsak meglepődött, amikor erre lehetősége is akadt. Olyanok is voltak, akik gyanút fogtak, és a visszakérdeztek, Tyson ott van-e.



Bár a válaszoknak nem volt tétje, jó látni a mit sem sejtő emberek és Mike Tyson reakcióját az adott kérdésekre, és az is biztos, hogy aki ezt megnézi, legközelebb alaposan elgondolkodik majd a válaszán, ha a legendáról kérdezik.

Borítókép: JOCE/Bauer-Griffin/GC Images