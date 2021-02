A nemzetközi szövetség decemberben megválasztott új elnöke is ellátogat a hétfőn kezdődő 65. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny elődöntőire és döntőire.

Bajkai István, a magyar szövetség elnöke a viadal pénteki sajtótájékoztatóján nagy megtiszteltetésnek és elismerésnek nevezte, hogy Umar Kremljov szinte első útja Debrecenbe vezet, ami véleménye szerint jól jelzi az esemény rangját. Egyúttal komoly diplomáciai sikernek nevezte az orosz sportvezető érkezését. A MÖSZ első embere azt is kiemelte, hogy a tradicionális viadal az egyik legrangosabb nemzetközi tornának számít a világon, idén pedig talán a szokásosnál is nagyobb a jelentősége, mivel a koronavírus-járvány miatt megcsappantak a világban a versenyzési lehetőségek, sok viadalt kellett lemondani, törölni.

"Sokan úgy tekintenek erre a versenyre, hogy ez szinte az egyik utolsó lehetőség a megmérettetésre az olimpia előtt és ez különös hangsúlyt ad a versenyzőknek és különösen nagy súlyt tesz a rendezőkre" - mondta Bajkai István.

Az elnök külön köszönetet mondott Debrecen vezetésének és lakosságának, hogy kiálltak a rendezés mellett és ragaszkodtak ahhoz, hogy a tradíció ne szakadjon meg. Egyúttal vállalták, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést megtesznek a résztvevők egészségének védelmében, buborékrendszert alakítanak ki. Hangsúlyozta, a város mindent elkövet annak érdekében, hogy a megfelelő körülményeket biztosítsa, neki pedig meggyőződése, hogy nem csak az eredmények lesznek világszínvonalúak, hanem a rendezés is az lesz, "ahogy szokott".



A viadalra 21 ország 209 öklözője nevezett köztük 68 magyar. Bajkai elmondta, hogy a legjobb hazai bokszolók szinte kivétel nélkül kötelek közé lépnek, és reméli, hogy jól szerepelnek majd. A viadalon az eddigi egyetlen tokiói kvótás, Gálos Roland is szerepel, ahogy a tavaly félbeszakított európai selejtezőviadalon még érdekelt másik három magyar, Pribojszki Kata, Nagy Tímea és Fodor Milán is. Barcsa Lajos alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a MÖSZ-szel közös erőfeszítéseiknek köszönhetően idén is megrendezik az emlékversenyt, így a város többek között az olimpiai felkészüléshez is hozzá tud járulni. A politikus elmondta, 350 fős delegációt látnak vendégül. Beszélt arról is, hogy az önkormányzat mennyit vállal a rendezésből. Mint mondta, a megyeszékhely állja a szállást és étkeztetést, biztosítja a helyszínt, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokot, abban az egyik ringet, valamint az orvosi személyzetet, illetve a dobogósoknak a serleget, érmeket és a győzteseknek a hagyományos hollóházi porcelánt.

A járvánnyal kapcsolatban minden szükséges intézkedést megtettek Barcsa Lajos szerint. A sportolók, edzők, hivatalos személyek csak orvosi vizsgálat után, negatív teszttel foglalhatják el szobáikat és csak a szállás és a csarnok között mozoghatnak. A hétfőn kezdődő versenyt a szövetség a honlapján és a Facebook-oldalán is minden nap közvetíti, a pénteken 16 órakor kezdődő finálékat pedig az M4 Sport is műsorára tűzi.





Borítókép: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images