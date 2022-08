Tyson Fury ismételten úgy döntött, hogy elhagyja az ökölvívást, mindössze három nappal azután, hogy azt mondta, visszatér a sportágba.

Fury pénteken töltötte be 34. életévét, és a közösségi médiában közzétett egy üzenetet, amelyben így fogalmazott: "Hatalmas köszönet mindenkinek, aki az évek során hozzájárult a karrieremhez, és hosszú, kemény beszélgetések után (végül) úgy döntöttem, hogy lelépek, és a 34. születésnapomon azt mondom: Jó utat.”

Just finished a touching video conference with @Tyson_Fury who has confirmed his official retirement from boxing . We fully support his decision which is a dream for anyone to retire undefeated and as WBC champion of the world.@WBCBoxing will prepare a special farewell event soon pic.twitter.com/2SgCRILldl